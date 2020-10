Det nye blå badge har siden mandag kunnet hentes gratis på apoteker landet over. Det skal minde folk om at holde afstand. (Arkiv) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Hver tiende er i risikogruppen for corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hver tiende er i risikogruppen for corona

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen peger på, at omkring 600.000 danskere er i risikogruppen for at blive alvorligt syge af covid-19.

Danmark - 22. oktober 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Mens et rekordhøjt smittetal igen truer større forsamlinger og julefrokosterne, så viser nye tal, at knap 600.000 danskere er i særlig risiko for at blive alvorligt syg af covid-19. Tallet er Sundhedsstyrelsen første opgørelse over risikogruppens størrelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger