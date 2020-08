Hver tiende blev væk fra aftale om coronatest i Aarhus

Ikke alle, der booker tid til at blive testet for coronavirus, dukker op. 140 udeblev lørdag fra testcenter.

Det er nemt at booke en tid online til at blive coronatestet, men det er langtfra alle, der dukker op til aftalen. Det skriver TV2 Østjylland.

Lørdag var der 140 personer, der blev væk, efter at de via hjemmesiden coronaprover.dk havde bestilt tid til at få taget en prøve ved testcentret Vejlby-Risskov Hallen.

Det svarer ifølge mediet til hver tiende, der over nettet havde booket en tid.

I Aarhus er der den seneste tid registreret en stigning i antallet af nye smittetilfælde, og det presser testkapaciteten.

Lørdag oplyste Region Midtjylland, at tre andre regioner sender både testpersonale og -udstyr til Aarhus for at hjælpe med smitteopsporingen.

Derfor kalder Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør i Region Midtjylland, det for alvorligt, at så mange bliver væk fra aftalerne.

- Det er dybt alvorligt i forhold til, at vi skal have testet nok, og at der er lang ventetid på de bookede prøver, siger han til TV2 Østjylland.

Han mener, at det er afgørende at få testet så mange som muligt nu, hvor smitten spreder sig markant. Dukker man ikke op, er det spild, mener Per Sabro Nielsen.

- Vores opfordring er derfor, at du kun skal booke en tid, hvis du vil testes og møder op, siger han til mediet.

Fra fredag til lørdag blev yderligere 169 på landsplan bekræftet smittet med coronavirus. 79 af dem var fra Aarhus.

For at få testet flest muligt har testcentrene i Region Midtjylland udvidede åbningstider, og mobile testenheder kører rundt i byen.

Den lægefaglige direktør i regionen frygter, at det er billeder af kø foran de mobile testcentre, der har fået folk til at droppe testaftalerne.

Men det skyldes i så fald en misforståelse. Man skal ikke vente i kø, hvis man har booket tid via hjemmesiden, der netop skal sikre, at man undgår ventetid.