Spanien er et af de lande, hvor flere danskere oplever at være blevet smittet med corona.

Hver fjerde smittede menes at være blevet smittet i udlandet

En del danskere formodes at være blevet smittet i udlandet. Spanien er et af de hyppigste smittelande.

De seneste dage er antallet af tilfælde med coronasmitte steget i Danmark, og det skyldes blandt andet, at flere hiver smitte med hjem fra ferie i udlandet.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) torsdag på sin hjemmeside.

Alene onsdag kunne SSI fortælle, at der det seneste døgn var registreret 1284 nye tilfælde med coronasmitte. Det var det højeste siden 21. maj.

Generelt har antallet af daglige smittetilfælde været stigende den seneste tid, hvor især unge og unge voksne i alderen 15-29 år bliver smittet.

En betydelig del af smittetilfældene menes at komme efter rejse i udlandet.

I hvert fald formoder hver fjerde, der er registreret smittet, at være blevet smittet i udlandet. Det viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

De hyppigste smittelande er Spanien, Bulgarien, Tyrkiet, Grækenland og Cypern, som også er populære feriedestinationer hen over sommeren.

Derudover oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at mange også formodes smittet i forbindelse med sociale arrangementer.

Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør hos SSI, opfordrer til at passe ekstra på med ikke at lade smitten sprede sig.

- Vi har et langt højere smittetryk, end vi havde sidste år på dette tidspunkt, og det skyldes jo, at Delta-varianten er på spil både her, men også i resten af verden, og det betyder, at vi skal gøre os mere umage for, at smitten ikke skal sprede sig, siger Tyra Grove Krause.

Målt på incidens er det dem i aldersgrupperne 15-29 år, der har den højeste forekomst af smitte i Danmark i øjeblikket.

Aldersgruppen 20-24 år ligger højest med en syvdages incidens på cirka 350 smittetilfælde per 100.000 borgere.

Til sammenligning er incidensen på cirka 100 per 100.000 borgere i hele landet.

Med til historien hører det, at der stadig er en betydelig del af de unge og unge voksne, der endnu ikke er færdigvaccineret.