Hver fjerde restaurant opgiver af få ny kok i køkkenet

En lille byge af stjerner drysser ned over restauranter i hele landet mandag eftermiddag, når dækfabrikanten Michelin udgiver sine årlige anbefalinger. Men på trods af stjerneregn og kulinariske oplevelser har restaurationsbranchen svært ved at få nok til at røre i gryden og hælde vin i glasset.

Hver fjerde restaurant har inden for det seneste år forgæves forsøgt at rekruttere en ny kok, mens hver femte måtte opgive at få en ny tjener ind i staben.

Det viser en endnu ikke offentliggjort analyse fra Horesta, der er brancheorganisation for landets hoteller og restaurationer.

Problemet er, at det går for godt i branchen, forklarer Marianne Krag, uddannelseschef hos Horesta.

- Branchen er i vækst, så selvom vi uddanner ligeså mange kokke og tjenere, som vi plejer, er det altså ikke nok. Vi begynder at mangle hænder, siger hun til DR Syd.

Jacob Møller Justesen fra Varde har mere end 30 års erfaring som kok. Han er i dag køkkenchef ved Compass Group i Esbjerg og er med i en netværksgruppe af kokke i Syd- og Sønderjylland, der hjælper hinanden med at rekruttere nye folk til køkkenerne. Han oplever også udfordringer.

- Det er blevet svære, og selv rigtig gode restauranter bliver nu nødt til at annoncere for at få elever, siger han til DR Syd.

Men han erkender også, at det på nogle områder er et mindre attraktivt fag.

- Det er jo et skørt fag. Man arbejder mange timer, og det kræver lidt hår på brystet at være i et travlt køkken - så man skal virkelig ville det.

Hos Horesta tror de dog ikke helt på, at arbejdstider skræmmer de unge væk. De tror nærmere, at det er fordi, de unge fortrækker en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse, siger uddannelseschef Marianne Krag.

Andre brancher med samme udfordring har til dels løst problemet ved at hente arbejdskraft fra udlandet.

Det forudser Jacob Møller Justesen også kan blive fremtiden i restaurationsbranchen.

Kommer der ikke flere kvalificerede kokke og tjenere ud til landets restaurationer frygter Horesta for konsekvenserne.

- Det er jo rigtig kedeligt, hvis vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, der har lyst og mod til at gøre en ekstraordinær indsats. Det vil nok komme til at koste Michelinstjerner i Danmark, spår uddannelseschef hos Horesta, Marianne Krag.

- Jeg tror, at det er på vej. Vi har ikke vanvittig gode erfaringer med det, men selvfølgelig er der folk (i udlandet, red.), der er død-dygtige.