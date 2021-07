Hver fjerde ønsker indgreb mod sygeplejersker

27,3 procent svarer ja til et politisk indgreb, selv om det betyder, at sygeplejerskerne ikke får opfyldt deres krav om eksempelvis mere i løn. 52,6 procent ønsker ikke et indgreb.

Strejken begyndte 19. juni af knap 5000 sygeplejersker. Siden er en række aktiviteter på sundhedsområdet blevet udskudt. Primært ambulante behandlinger, men også planlagte indlæggelser, forundersøgelser samt behandlinger og kontroller.

Dansk Sygeplejeråd har varslet en udvidelse af strejken med yderligere 1000 sygeplejersker i løbet af august, hvor det er nøje planlagt, hvor konflikten nu skal ramme.

Rådets medlemmer har to gange afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner er nået frem til.

Tilslutningen til et politisk indgreb er steget de seneste uger. I en Voxmeter-måling i juni sagde 22,3 procent ja, mens 58,9 procent sagde nej.

Den udvikling kalder formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, naturlig. Hun afviser heller ikke muligheden for, at politikerne kan blande sig.

- Politiske indgreb kan jo have forskellig karakter, uden at det behøver at betyde, at vi ikke får noget af det, vi rent faktisk kæmper for, siger hun.

Enhedslisten opfordrer statsminister Mette Frederiksen (S) til at indkalde til politiske forhandlinger.

Forhandlingerne skal dog ikke munde ud i et lovindgreb, som er den typiske måde at afslutte en konflikt på.

Der skal i stedet findes flere penge, mener Villadsen.

- Nøglen til at løse det her store problem har Mette Frederiksen, fordi det er hende, der sidder på pengekassen. Jeg har meget svært ved at se, at konflikten bliver løst, hvis der ikke bliver handlet fra Christiansborg, lyder det fra Mai Villadsen.

Grete Christensen erklærer sig enig.

- Det skal løses politisk, og sygeplejerskerne har behov for, at der kommer en meget klar melding om, at det betyder, at de får nogle lønstigninger.

Ifølge en undersøgelse, som analysebureauet Infomedia har lavet for DR, er konflikten i offentligheden druknet i større mediedagsordener. Blandt andet en hektisk sportssommer, rejsevejledninger og andre coronahistorier. Kommunikationseksperter betegner over for DR strejken usynlig.

Professor i samfundsvidenskab, arbejdsmarkedsforsker Bent Greve mener dog, at der er en vigtigere grund til, at et klart flertal fortsat er imod et politisk indgreb.

- Hidtil har kun få danskere været direkte ramt af konflikten, siger han.

- Sygeplejerskerne skal jo opretholde et nødberedskab. Oveni drosles der altid ned for behandlingerne under sommerferien. Så sygeplejerskerne er udfordret af, at der ikke er samme effekt af en sommerstrejken som i resten af året, siger han.

Han forventer derfor, at befolkningens støtte til et indgreb vokser efter sommerferien, når konflikten udvides.

- Uden udsigt til at parterne overhovedet er i dialog, så vil kravet om et politisk indgreb vokse, når vi ser flere aflyste behandlinger, siger Greve.