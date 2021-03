Hver fjerde med corona er ikkevestlig indvandrer eller efterkommer

Siden nytår har næsten hver fjerde borger, der har været smittet med corona, været ikkevestlig indvandrer eller efterkommer.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), skriver Jyllands-Posten.

Mere præcist har ikkevestlige indvandrere og efterkommere udgjort 23 procent af de smittede indtil videre i år. Det skal ses i lyset af, at denne gruppe udgør 8,9 procent af befolkningen.

Til sammenligning udgør personer med dansk herkomst 70 procent af de smittede i år, men 86,2 procent af befolkningen.

Med andre ord er ikkevestlige indvandrere og efterkommere overrepræsenterede blandt de coronasmittede i Danmark.

Det er dog ikke nyt, da det har været en generel tendens gennem hele epidemien, viser SSI's tal.

Jyllands-Posten har talt med en række professorer, der peger på sprogbarrierer og bolig- og arbejdsforhold som nogle væsentlige forhold.

En af dem er Marie Nørredam, professor og forskningsleder ved Københavns Universitet. Hun vurderer, at det, der kan ændres på, er kommunikationen. Det er også der, hun mener, at der ikke er blevet gjort en god nok indsats.

Morten Sodemann, professor i klinisk medicin og leder af Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, efterspørger i stedet bedre mulighed for isolation og inddragelse af tosprogede læger i informationskampagner.

- Der har ikke været gjort nok, og det har ikke været gjort rettidigt, siger Morten Sodemann til avisen.

I et skriftlig svar til Jyllands-Posten siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at "der arbejdes intensivt med en lang række lokale og nationale tiltag, der skal dæmme op for problemet".