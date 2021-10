Hver fjerde ansatte er fratrådt Hovedstadens Akutberedskab

Hovedstadens Akutberedskab, der modtager 112-opkald, har på et år mistet hver fjerde ansat, skriver avis.

Omkring hver fjerde medarbejder har det seneste år fratrådt sin stilling i Hovedstadens Akutberedskab.

Det skriver Berlingske baseret på statistik fra Akutberedskabet.

Det drejer sig mere præcist om 144 medarbejdere ud af omkring 600 i perioden ved Hovedstadens Akutberedskab, der er fratrådt. Tallet dækker over ansatte ved 112, akuttelefonen 1813, administrationen og en mindre ambulancetjeneste.

Berlingske har den seneste tid afdækket, at borgeres opkald til 112 ikke altid bliver stillet igennem med det samme.

Alene denne sommer blev 4677 opkald til 112 besvaret med forsinkelse i Region Hovedstaden. Det skyldtes for få medarbejdere ved telefonerne og er dermed blevet registreret som et mistet opkald.

Et mistet opkald dækker over et opkald, der først bliver besvaret efter mindst 23 sekunder på grund af kø på telefonlinjen.

Ledelsen har tidligere til Berlingske forklaret de mange forsinkede opkald med, at det ikke har været muligt at "fremskaffe nok kvalificerede medarbejdere". Opsigelser har også spillet ind.

Desuden har genåbningen betydet en "uforudset" stigning i 112-opkald.

35 nuværende og tidligere medarbejdere samt fire tidligere ledere fortæller nu til Berlingske, at der har været så mange opsigelser, fordi arbejdspladsen bliver drevet gennem "mistillid" og "frygt".

De mange forsinkede opkald gennem en lang periode er dermed grundlæggende en bivirkning af en "syg" lederstil i Hovedstadens Akutberedskab, lyder det i avisen.

Til Berlingske fortæller Freddy Lippert, direktør i Akutberedskabet, at "en række tiltag" er gennemført det seneste år for at forbedre arbejdsmiljøet.

Blandt andet er vagtlængden forkortet fra 12 til otte timer, men det har medført fratrædelser, lyder det.

Desuden arbejdes der "intensivt" på at ansætte flere medarbejdere.