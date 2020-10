Hver femte kvinde i kommunalbestyrelser har oplevet krænkelser

- 18 procent er, uanset hvordan vi vender og drejer det, 18 procent for meget. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

- Vi skal drøfte, hvordan vi ønsker at omgås hinanden, og hvilket miljø vi skal have i vores kommunalbestyrelser og byråd, skriver formand for KL Jacob Bundsgaard (S) i pressemeddelelsen.

Umiddelbart er det dog ikke KL, som formanden mener, der har teten, når det kommer til at ændre det billede, undersøgelsen viser.

- Det er en helt nødvendig dialog, man er bør tage lokalt. Det handler om at forebygge og om at have redskaberne til at handle, skriver Jacob Bundsgaard.

Samlet har ni procent af de adspurgte i undersøgelsen sagt, at de har oplevet seksuelt krænkende adfærd. Tre procent af de adspurgte mænd har svaret ja på spørgsmålet.

Undersøgelsen viser, at 79 procent af de kvinder, der har oplevet krænkende adfærd, har oplevet det fra andre politikere.

- Vi skal tage de her resultater meget alvorligt. Og jeg håber, at man i de enkelte byråd og kommunalbestyrelser vil bruge anledningen og redskaberne fra KL til hurtigst muligt at få taget debatten lokalt.

- Jo mere vi taler om det her, jo mere kan vi forhåbentlig også komme en forkert kultur til livs, skriver Jacob Bundsgaard.

KL skriver, at organisationen har sendt "inspirationsmateriale" til kommunalbestyrelserne, som de kan bruge i arbejdet.