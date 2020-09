Hver femte kvinde har oplevet seksuel chikane på jobbet

For et par uger siden satte tv-værten Sofie Linde med sin personlige historie om seksuel krænkelse gang i en stor debat om sexisme.

En ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau tegner da også et klart billede af, at de seksuelle krænkelser ikke kun er forbeholdt medieverdenen og Christiansborg.

I undersøgelsen svarer hver femte kvinde, at de på et tidspunkt i forbindelse med deres arbejde har været udsat for seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed.

Det gælder helt præcist 20,8 procent af de kvinder, som har deltaget i undersøgelsen.

Til sammenligning svarer syv procent af mændene, at de har oplevet det samme.

I alt er 937 kvinder og 914 mænd blevet spurgt.

Ifølge Anette Borchorst, institutleder ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet og forsker i seksuel chikane på arbejdspladsen, er tallene i tråd med andre undersøgelser af samme slags.

- I 2017 gennemgik vi alle analyser på området fra fagforeninger. Der landede vi på 17 til 20 procent, siger hun.

I Voxmeter-undersøgelsen er der ikke spurgt ind til konkrete oplevelser eller hændelser.

Ifølge Anette Borchorst kunne opstillede scenarier i undersøgelsen have ændret resultatet.

- Hvis man havde opstillet konkrete eksempler i undersøgelsen, tror jeg, at tallet havde været højere end 20 procent, siger Anette Borchorst.

Det skyldes, at svarpersonen på den måde kan komme til at tænke på en personlig situation, som vedkommende ellers ikke ville have overvejet.

Sexismedebatten blev genstartet af Sofie Lindes historie, som handlede om, at hun som 18-årig var blevet udsat for sexisme fra en "tv-kanon" i DR.

Efterfølgende skrev en række TV2-journalister en støtteerklæring til Sofie Linde, hvor 1612 kvinder fra mediebranchen havde underskrevet erklæringen ved deadline 12. september.

På den baggrund indkaldte ligestillingsminister Mogens Jensen (S) både Sofie Linde, initiativtagerne til støtteerklæringen og organisationerne Kvinfo, Dansk Kvindesamfund og Kvinderådet til møde.