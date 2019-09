Hver femte klagesag om hjemsendelse af somaliere omgøres

Det viser en ny opgørelse fra nævnet ifølge Berlingske.

Hjemsendelse af flygtninge, der ikke vurderes at have brug for beskyttelse, har været et vigtigt punkt for både den nuværende og tidligere regering.

Men i flere tilfælde ser de politiske tanker ud til at være svære at føre ud i livet, skriver Berlingske.

Udlændingestyrelsens afgørelser i den type sager kan ankes til Flygtningenævnet.

Udlændingestyrelsen har siden 2017 behandlet cirka 1100 sager om inddragelse eller forlængelse af opholdstilladelser til somaliere.

Flygtningenævnet har modtaget 550 klager, og heraf er 458 blevet vurderet ifølge Berlingske.

91 af sagerne er blevet omgjort, så den somaliske klager kan blive i landet.

155 af sagerne er blevet sendt tilbage til Udlændingestyrelsen til en ny vurdering, og 212 af sagerne - svarende til under halvdelen - er blevet stadfæstet ved nævnet.

Flygtningenævnets sekretariatschef, Stig Torp Henriksen, siger til Berlingske, at nævnet ikke med sikkerhed kan fastslå, hvad årsagen til hjemvisningerne og de omgjorte sager er.

Han vurderer dog, at der i flere tilfælde kommer nye begrundelser for at søge asyl frem.

- Det vil typisk være en henvisning til, at medfølgende børn som piger risikerer tvungen omskæring eller for drengens vedkommende tvangsrekruttering til for eksempel al-Shabaab, siger Stig Torp Henriksen til Berlingske.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, er over for Berlingske stærkt kritisk og mener, at der er behov for en snak med Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har over for Berlingske afvist at kommentere historien.