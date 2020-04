Hver femte chef vil have mere hjemmearbejde efter coronakrise

Hver femte leder vil have ansatte til at arbejde mere hjemme efter coronakrisen.

69 procent forventer, at mængden af hjemmearbejde vil være den samme som før krisen.

Hos Lederne mener ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt, at coronakrisen har sat gang i en udvikling, som ikke kommer til at stoppe, når virussen har sluppet sit tag i landet.

- Der er rigtig mange danskere lige nu, der får opbygget it-kompetencer og rutiner for hjemmearbejde, som de og deres arbejdsplads kan nyde godt af i de næste mange år, siger han til Politiken.

- Jeg tror stensikkert, at konsekvensen bliver, at flere kommer til arbejde over distancen efter coronakrisen.

Professor emeritus ved CBS Henrik Holt Larsen, der forsker i ledelse og medarbejderes trivsel, er også overbevist om, at der vil komme mere hjemmearbejde efter coronakrisen.

- Det, der har overrasket mig mest under coronakrisen, er, hvor gnidningsfrit omstillingen til hjemmearbejdet er gået, selv om samfundet er blevet flænset på kryds og tvær, siger han til Politiken.

Der har i mange år været forudsigelser om, at arbejdsmarkedet ville ændre sig, så flere ville arbejde hjemmefra.

Men indtil nu er den store revolution udeblevet. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viste, at kun 3 af 10 beskæftigede arbejdede hjemme mindst én gang i løbet af fire sammenhængende uger i 2018.

En af grundene til, at hjemmearbejde ikke for alvor har slået igennem, kan være, at der har været en sejlivet myte om, at medarbejderne ikke laver noget, når de arbejder hjemme.

Undersøgelsen fra Lederne bekræfter også, at cheferne forventer, at medarbejdernes produktivitet under coronakrisen er lavere end normalt.