Hver anden vil ikke tage imod AZ-vaccine

Efter flere tilfælde af blodpropper hos personer vaccineret med AstraZenecas vaccine mod covid-19 valgte de danske myndigheder for en lille måned siden at pause brugen af vaccinen.

Selv om det stadig er for tidligt at sige, om AstraZeneca-vaccinen har noget at gøre med blodpropperne, så ser danskernes tillid til vaccinen ud til at have lidt et knæk.