Hver anden nye smittede i Aarhus har somalisk baggrund

- Vi kan se, at en stor andel - cirka halvdelen - ser ud til at være en del af det somaliske mindretal, siger han.

Løsningen skal derfor også især målrettes somaliere, mener borgmesteren.

- Vi kommer til at målrette kommunikationen til dem specifikt, både gennem boligforeningerne og gennem institutioner i områder, hvor der er en høj koncentration af folk med somalisk baggrund, siger Jacob Bundsgaard.

Aarhus har haft en af landets hurtigste stigninger i antallet af nye smittetilfælde. I løbet af weekenden blev 50 personer testet positive for coronavirus. Siden er yderligere 27 blevet konstateret smittet med covid-19.

Sundhedsmyndighederne har ikke været i stand til at trevle smittekæderne op - derfor ved Aarhus Kommune og sundhedsmyndighederne stadig ikke, hvordan den store smitte er opstået.

Som resultat af den stigende tendens i nye smittetilfælde har Aarhus Kommune indført nye restriktioner for plejehjem. Besøg på plejehjem skal nu foregå udenfor, og samtlige ansatte skal testes for covid-19 hver anden uge.

Jacob Bundsgaard forventer, at de nye tiltag er tilstrækkelige til at lægge en dæmper på smitten. Men han vil ikke udelukke, at der kan komme flere og bredere tiltag.

- Vi kommer til at have en meget tæt og løbende dialog med sundhedsmyndighederne.

- Hvis der er brug for yderligere, så vil der selvfølgelig blive taget yderligere begrænsninger i brug. Men det har vi ikke taget stilling til endnu, siger han.

Over for Jyllands-Posten afviser borgmesteren, at der skulle være sket en særlig smittespredning, da fans af byens superligahold, AGF, søndag 26. juli stimlede sammen på Rådhuspladsen for at fejre, at holdet vandt bronze i Superligaen.