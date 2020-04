Flere af landets skoler og dagtilbud forventer at kunne være klar til at genåbne på onsdag, oplyser KL. (Arkivfoto)

Hver anden kommune er klar til skoleåbning fra på onsdag

Omkring halvdelen af kommunerne er klar til at genåbne de første skoler og daginstitutioner fra onsdag 15. april.

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

KL har i en rundspørge spurgt kommunerne, hvornår de forventer at kunne genåbne de første daginstitutioner og skoler. Det er der kommet svar på fra lidt mere end 80 af landets i alt 98 kommuner.

Ud af 83 kommuner svarer 52 af dem, at de regner med at kunne genåbne daginstitutioner fra på onsdag. Samtidig regner 46 ud af 82 kommuner med at kunne genåbne skoler fra på onsdag.

Resten af kommunerne venter at kunne genåbne i dagene efter onsdag frem til mandag 20. april.

- Det er en stor og meget krævende opgave at genåbne både daginstitutioner og skoler, så de lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Vi arbejder på højtryk i kommunerne på at levere et godt tilbud, der kan skabe trygge rammer for børn, forældre og medarbejdere.

- Derfor skal der også lyde en stor tak til alle dem, der i disse dage kæmper for at få rammerne på plads, siger KL's formand, Jacob Bundsgaard (S).

Beslutningen om at genåbne landets dagtilbud og skoler blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i starten af denne uge.

Siden er Sundhedsstyrelsen kommet med retningslinjer for, hvordan skolerne og dagtilbuddene skal mindske risikoen for smittespredning i genåbningen.

Blandt andet skal der være mere afstand mellem børnene i lokalerne.

Jacob Bundsgaard påpeger, at der er forskel på, hvilke muligheder og udfordringer man står med lokalt rundt om i landet.

- Der kan for eksempel være forskel på de fysiske rammer på den enkelte institution og på hvor meget mandskab, der er brug for.

- Det er også derfor, der vil være forskel på, hvornår kommunerne åbner for de forskellige tilbud.

- Ens for os alle er, at vi har en bunden opgave, som vi selvfølgelig tager på os og gør alt, hvad vi kan for at løse, siger Jacob Bundsgaard.

Ud over større afstand mellem børnene anbefaler Sundhedsstyrelsen blandt andet også flere udendørs aktiviteter og hyppigere rengøring.

Fredag afsatte regeringen et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring på eksempelvis dagtilbud og skoler.