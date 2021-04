Hver anden dansker: Syrisk gymnasieelev bør blive i Danmark

Samtidig mener 26 procent af de adspurgte, at hun ikke bør blive, mens 24 procent er i tvivl.

Måling er foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau.

Halvdelen af de adspurgte i en ny måling mener, at den syriske gymnasieelev Aya Abu-Daher, bør have lov til at blive i landet.

19-årige Aya Abu-Daher er flygtning fra krigen i Syrien. Hun kom til Danmark i 2015, har lært dansk og kan blive student til sommer.

Men hun har ikke fået forlænget sin opholdstilladelse og skal derfor sendes tilbage til Syrien.

Det har skabt stor politisk opmærksomhed. Regeringens støttepartier vil have bremset udvisningen, mens regeringen afviser at give særbehandling.

Ifølge Rune Stubager, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, har der tidligere været personsager, der har ændret den givne politik.

- Det mest oplagte eksempel er den såkaldte Mint-sag, hvor det også var udlændingelovgivningen, der var i fokus. En pige fra Thailand stod til at skulle udvises, men da der så kom medieopmærksomhed på den sag, blev reglerne ændret, så hun kunne blive.

- Generelt er det sådan, at vi alle sammen har lidt nemmere ved at forholde os til de politiske spørgsmål, når der kommer konkrete personer på, siger Rune Stubager.

Han er dog overrasket over, at hver anden dansker mener Aya Abu-Daher bør blive i landet, når "man ser på opbakningen til den stramme udlændingepolitik på Christiansborg".

- Det overrasker mig faktisk. Det er noget, der rækker langt ud i de store partiers vælgerkorps også.

Målingen viser, at 50 procent af de 259 respondenter, der vil stemme på Socialdemokratiet, mener Aya Abu-Daher bør blive.

Det samme vil 44 procent af Venstres 76 vælgere i målingen, mens det i begge vælgerkorps er over hver femte, der er i tvivl.

Samtidig viser målingen, at lidt over halvdelen af de adspurgte mener, at uddannelse bør spille en rolle i forhold til, om man skal sendes tilbage til sit hjemland eller ej.

Netop det har De Radikale foreslået på baggrund af sager som Aya Abu-Dahers. Partiet mener, at der skal laves en ordning, der er inspireret af erhvervsordningen. Den gør, at hvis man som flygtning har arbejdet to år i samme job, kan man ikke sendes ud af landet.

22 procent er uenige i, at uddannelse bør spille en rolle.

Svarene i målingen er indsamlet fra 13. april til 20. april med svar fra 1034 repræsentative respondenter.

Respondenterne blev spurgt, om Aya Abu-Daher "bør have lov til at blive i Danmark". De er dermed ikke spurgt, om de også mener, at lovgivningen skal ændres, så hun kan blive i landet.

De er heller ikke spurgt ind til de omkring 500 syriske flygtninge som samlet gruppe. De står til at få revurderet deres sager og potentielt blive udvist af Danmark og sendt tilbage til Syriens hovedstad, Damaskus, fordi det vurderes, at det er sikkert.