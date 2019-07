Socialminister Astrid Krag (S) vil hver mandag forlade ministeriet for at besøge nogle af de mennesker, som hun skal være minister for. I sin første uge har hun været ude flere dage. På bostedet mødte hun blandt andet Nicolai, Savas og Ali.

Hvad kan du egentlig gøre for os Astrid

Færre skal ende i hjemløshed. Socialministerens møde med unge på Kofoeds Skole viser, at meget kunne have set anderledes ud, hvis de havde fået hjælp som børn.

Og så får ministeren at vide, hvordan det er at vokse op uden at føle sig elsket, ryge for meget hash, opgive skolen og til sidst stå på gaden med sit tøj i to plastikposer.

