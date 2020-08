Huspriser ventes at falde i år - men stige igen næste år

Prisfaldet ventes dog at blive mere end opvejet af en stigning på 1,9 procent næste år. Det fremgår af regeringens Økonomiske Redegørelse mandag.

I år ventes priserne på enfamiliehuse at falde samlet set med 1,5 procent.

Forventningen om et prisfald i år på 1,5 procent er lavere, end da regeringen i maj fremlagde sin daværende redegørelse for dansk økonomi.

Dengang var der en forventning om et prisfald i år på 4,2 procent. Samtidig var der en forventning om en prisstigning til næste år på "blot" 0,5 procent.

- Regeringen er blevet mere optimistisk på boligprisudviklingen, siden den offentliggjorde sin seneste prognose i maj, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea, i en skriftlig kommentar.

- Men det er også svært at være andet, eftersom de seneste måneders boligprisstatistik har været særdeles opløftende læsning, og hvor vi har fået præsenteret den ene gode nyhed efter den anden.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i de første seks måneder af 2020 i gennemsnit er blevet handlet 4568 enfamiliehuse om måneden. Det er et større antal handler end gennemsnittet for hele 2019.

Også salgspriserne er steget i løbet af det første halvår.

Bare fra februar, inden Danmark lukkede ned, og frem til juni er priserne for enfamiliehuse steget med 0,8 procent. Det viser ikkesæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

I sin Økonomiske Redegørelse skriver regeringen, at selv om boligmarkedet er kommet relativt uskadt ud af de første måneder af coronakrisen, så er der forventning om, at boligmarkedet i andet halvår vil blive påvirket af fald i beskæftigelsen og stigende ledighed.

- Det er dog forventningen, at tilbagegangen på boligmarkedet bliver kortvarig, og at der i 2021 atter vil være moderat fremgang i boligpriserne.

- Det afspejler dels det solide udgangspunkt inden coronakrisen og dels forventningen om et generelt kortvarigt tilbageslag i dansk økonomi, skriver regeringen.

I den seneste Økonomiske Redegørelse venter regeringen, at beskæftigelsen i år vil falde med 50.000 personer.

Bruttoledigheden ventes samtidig at stige med 43.000 personer.