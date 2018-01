Hundredvis har forudbestilt kritisk Trump-bog i Danmark

Bogen, der hedder "Fire and Fury: Inside the Trump White House", bliver revet væk i USA, og flere boghandlere har allerede meldt om udsolgt, ifølge mediet Variety.

I Danmark er bogen også allerede i høj kurs. Omkring 200 har valgt at forudbestille bogen hos onlineboghandlen Saxo, fortæller Jørgen Balle Olesen, CEO hos Saxo, lørdag.

Bogen kom til salg hos Saxo fredag - samme dag, som den blev udgivet i USA.

- Da jeg gik fredag eftermiddag var der forudbestillinger på et par hundreder. Men så har der været en masse mediedækning her over weekenden, så jeg vil tro, at vi ligger noget højere nu, siger Jørgen Balle Olesen.

"Fire and Fury" bliver udgivet i Storbritannien 9. januar af det britiske forlag Little, Brown Book Group. Det er det forlag, som bogen, Saxo sælger, er fra.

Det er sjældent, at så mange vælger at bestille en bog på forhånd hos Saxo.

- Den er med det samme røget helt i top. Det er sjældent, at vi får så mange forudbestillinger på en bog, selv hvis det er en kendt dansk forfatter, siger Jørgen Balle Olesen.

Bogen findes indtil videre kun på engelsk. Men Jørgen Balle Olesen fortæller, at Saxo er i kontakt med det amerikanske forlag om mulighederne for at kunne få lov til at udgive den på dansk.

Bogen har allerede været meget omtalt i både amerikanske og internationale medier.

I bogen bliver det blandt andet beskrevet, at medlemmer af staben i Det Hvide Hus har holdt hemmelige møder med russere, og at Trump slet ikke ønskede at blive præsident.

Trumps advokat havde inden udgivelsen truet med at stoppe bogen. Det fik udgiveren af bogen til at rykke udgivelsesdatoen frem, så den blev udgivet fredag.

"Fire and Fury" bygger ifølge Wolffs egne udtalelser på over 200 interviews - deriblandt tre timer med Trump selv.

Trump selv har også reageret på bogen. Præsidenten sagde fredag, at Michael Wolff er "fuld af løgn".