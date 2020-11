Hundredvis af traktorer er samlet til demonstration i Hjørring

Lørdag er en stor gruppe landmænd samlet i Hjørring, hvor de demonstrerer mod regeringens håndtering af mink-sagen.

Det skriver Nordjyske, der har talt med politiet i Nordjylland, som oplyser, at cirka 300 landmænd er mødt frem med deres traktor.

Demonstrationen, der afholdes ved Park Vendia i Hjørring, får også besøg af fødevareminister Rasmus Prehn (S) og muligvis Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund. Ministeren taler til de fremmødte klokken 12.30.

Nordjyllands Politi er til stede ved demonstrationen og skal sørge for afviklingen af trafikken, mens de mange traktorer fylder i byen, skriver Nordjyske.

TV2 Nord har talt med en af initiativtagerne bag, Poul Raunsmed, der er med i gruppen Vendsyssel Står Sammen, som afholder demonstrationen.

Han vurderer, at over 500 traktorer er samlet, og at nogle af landmændene kommer helt fra Viborg, Thy og Thisted.

- Vi gør det for at vise, at der er noget helt galt og for at vise, at vi står sammen, siger Poul Raunsmed til TV2 Nord.

Han siger, at demonstrationen ikke blot skal støtte landets minkavlere, men også sætte fokus på Grundloven og det faktum, at syv nordjyske kommuner blev lukket ned i næsten to uger.

Lørdagens traktordemonstration er ikke den første af sin slags, siden regeringen besluttede at slå alle landets mink ned i november.

21. november kørte hundredvis af traktorer rundt i København og Aarhus, ligeledes for at demonstrere mod regeringens håndtering, da den valgte at slå landets minkbestand ned.

