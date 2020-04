Hundredvis af retssager hober sig op under coronakrisen

Straffesager bliver aflyst, domme bliver udskudt, og mange endnu ikke dømte varetægtsarrestanter får forlængede ophold i arresten.

Hundredvis af sager hober sig op i retssystemet på grund af den igangværende coronakrise. Det skriver Politiken.

Siden nedlukningen af Danmark 13. marts har advokat Mette Grith Stage, der er chef for et advokatfirma med 12 advokater, kun i begrænset omfang haft mulighed for at forsvare klienter ved domstolene.

- Vi har fået aflyst hundredvis af sager. Masser af sager med kun en enkelt tiltalt er aflyst. Stort set alt fra den 13. marts, siger hun til Politiken.

Onsdag forlængede Domstolsstyrelsen retternes nødberedskab helt frem til 10. maj.

Styrelsen oplyser til Politiken, at der endnu ikke er et overblik over antallet af udsatte retssager.

En krisestab med tre retspræsidenter i spidsen er nedsat, og de skal lægge en plan for, hvordan man håndterer sagerne, når det igen er muligt.

De fleste retter afvikler grundlovsforhør, fristforlængelser og andre sager, som kan afgøres skriftligt eller elektronisk, skriver Politiken.

Ophobningen af sager er skidt for retssikkerheden, mener blandt andre Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.

Han forsikrer, at domstolene forsøger at få afviklet så mange retssager som muligt under nødberedskabet.

Men dommerformanden er også bekymret for konsekvenserne af nedlukningen.

- Retssikkerhed er også et spørgsmål om tid, så selvfølgelig påvirker det retssikkerheden, at mange sager nu må udskydes.

- Både de folk, som er tiltalt for en forbrydelse, og de forurettede i straffesager har jo behov for at få afklaring, siger han til Politiken.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i et mailsvar, at ministeriet sammen med de forskellige myndigheder følger udviklingen for "bedst muligt at kunne få adresseret problemerne for fremtiden".