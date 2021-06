Psykisk vold blev for cirka to år siden kriminaliseret. Men ganske få er blevet straffet. (Arkivfoto).

Hundredtusind borgere kan være udsat for psykisk vold

Over 100.000 kan være udsat for psykisk vold, estimerer undersøgelse. Organisation tror, der er flere.

Psykisk vold er ikke en sjældenhed i de danske hjem. I hvert fald ikke, hvis man ser på tallene fra Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, der for første gang rummer spørgsmål til borgerne om, hvorvidt de har oplevet sig udsat for psykisk vold.

Således svarede næsten syv procent af de adspurgte ja til, at de inden for de seneste fem år har været udsat for psykisk vold. 2,5 procent svarede, at de har været udsat for det inden for det seneste år.

Det svarer til, at mellem 97.000 og 120.000 af de 16-74-årige i 2020 havde oplevet sig udsat for den type af vold.

Spørger man vicedirektør i organisationen Mødrehjælpen Trine Schaldemose er tallet reelt endnu højere.

- Vi ved fra andre undersøgelser, at den psykiske vold er underestimeret i Danmark. Det er både fordi, det er et nyt fænomen, og der ikke er forsket særligt meget i det. Men ikke mindst fordi, rigtig mange ikke ved, hvad psykisk vold er.

- Den fysiske vold er nem at se med blå mærker. Den psykiske vold er lige så voldsom og traumatiserende, og den kan give lige så mange ar. Men det er bare ar, der ikke kan ses, siger hun.

Psykisk vold defineres, som at offeret gentagene gange er blevet udsat for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd af en person nært knyttet til husstanden, som har haft henblik på at styre offeret.

Mens det er svært for udefrakommende at opdage psykisk vold, fordi det ofte sker inden for hjemmets fire vægge, er der også en del ofre, der ifølge Trine Schaldemose slet ikke ved, hvad de er udsat for.

- Det er grundlæggende en kontinuerlig nedgøring af ens selvværd. Der er rigtig mange, der er udsat for det, dsom bare tror, det er dem, der er noget galt med, og ikke forstår, hvad det er, de er udsat for, siger hun.

- Mange ved heller ikke, at det er kriminelt. Så vi har behov for en langt større opmærksomhed på det, end vi har i dag, siger Trine Schaldemose.

Hun påpeger, at det ofte går lige så meget ud over børnene. De har ikke kunnet svare i undersøgelsen, der er foretaget blandt 16-74-årige.

Det er cirka to år siden, at psykisk vold blev kriminaliseret og skrevet ind i straffelovens paragraf 243.

Ganske få er dog blevet straffet.

Fra loven trådte i kraft i april 2019 til udgangen af februar 2021, modtog politiet på landsplan 616 anmeldelser om psykisk vold. 38 domme var i maj afsagt, og 11 gange er gerningsmænd kendt skyldige.

- Det er en ret ny lovgivning, så bare det, at vi har fået nogle domme, er et skridt på vejen.

- I sigtelserne skal vi blive bedre til at forklare og forstå, hvad det er. Det handler både om domstolene, der skal anerkende den psykiske vold, men vi skal også blive bedre til at forstå, hvordan vi indsamler beviserne, når der ikke er en skadestuerapport, siger hun.

I undersøgelsen svarede 53 procent af 25.122 udvalgte. Offerundersøgelsen gennemføres af Danmarks Statistik, der udvælger deltagerne tilfældigt via CPR-registret, så de udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.