Hunde kan åbne vores hjerter og pengepunge som ingen andre dyr

Undersøgelsen er designet af forskere ved Københavns Universitet og gennemført af Danmarks Statistik.

- Vi mennesker betyder meget for hunde. Hunde er nok det eneste dyr, der har mere brug for et menneskes selskab end en artsfælles, siger han.

For ham er der ingen tvivl om, at hunden giver noget nærhed.

- Den tænder en følelse af, at der er nogen, der betyder noget for os, nogen, der venter på en, og som bliver glade for at se os. Det er hunde meget bedre til end katte, siger han.

Så når hundeejerne er hos dyrlægen og alternativet er, at hunden bliver aflivet, vil de i gennemsnit betale mere for at redde hunden end for katten.

- Hunde formår at åbne menneskers hjerter og tegnebøger på en måde, som ingen andre dyr gør. Tabet af hunden vil af de fleste opleves som større.

I løbet af coronakrisen har rekordmange danskere anskaffet sig et nyt firbenet familiemedlem. I 2020 registrerede Dansk Kennelklub i alt 23.742 hunde. Det er en stigning på hele ti procent sammenlignet med 2019, og den største stigning siden 2008.

Ifølge Peter Sandøe er det ikke overraskende, at vi anskaffer os hunde i en krisetid.

- Under covid-19-tiden er der ingen tvivl om, at mange mennesker er blevet mere ensomme. Vi sidder hjemme foran skærmene og har ikke den samme tætte kontakt til andre mennesker. Her kan hunden give noget nærhed og være én, som vi kan lave noget sammen med.

- Og så har vi brug for afveksling, og der er hunden god at gå tur med. Du kan jo ikke på samme måde gå tur med en kat, siger han.

Undersøgelsen, som Peter Sandøe står bag, viser foruden antallet af hunde, at 14 procent har kat. Dermed overhaler hunde nu antallet af katte hos de danske familier.

En lignende undersøgelse, der blev lavet for 20 år siden, viste dengang at katten var det mest populære kæledyr i Danmark.

Den overhaling overrasker Peter Sandøe.

- I sin tid troede jeg, at katten ville vinde, fordi mange mennesker lever et liv, hvor de er væk fra hjemmet mange timer om dagen, og det er svært at forene med at have en hund. Det er meget nemmere med en kat, siger han.