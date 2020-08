Hunde afslørede ung narkosmugler - idømt fængsel i 12 år

Litauer var på vej fra Holland til Norge med amfetaminolie, men blev afsløret under kontrol i Frøslev.

Straffen til en ung litauer for at smugle narko over landegrænsen svarer præcist til niveauet i drabssager.

Fængsel i 12 år lyder afgørelsen i en dom, som Retten i Sønderborg har afsagt, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag.

Nomedas Kontrimas kom kørende i en personbil, hvor det viste sig, at der var skjult amfetaminolie i et særligt hulrum.

Olien svarer til 32,6 kilo amfetamin på gadeplan, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det var Toldstyrelsens narkohunde, som udviste særlig interesse for bilen, som var udtaget til kontrol 14. november 2019 ved Frøslev. Derefter blev den gået nøje efter, og i den forbindelse blev hulrummet nær reservehjulet opdaget.

Under sagen nægtede den 22-årige sig skyldig, oplyser anklagerfuldmægtig Mads-Emil Wietz.

- Han forklarede, at han troede, at der var tale om cigaretter, siger Mads-Emil Wietz.

Nomedas Kontrimas kom i en personbil fra Holland og havde kurs mod Norge. I stedet er det altså blevet til et langvarigt ophold bag danske tremmer. Desuden er han blevet dømt til udvisning af Danmark.

Den 22-årige har anket dommen til Vestre Landsret, oplyser anklagemyndigheden.