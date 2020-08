Hun ved selv hvor svært det kan være

Det gælder ved test i børnehaven og skolen og følger med gennem opvæksten. Det er fortsat de veluddannedes børn, der sidder på stolerækkerne i universiteternes auditorier.

Øverst på Agi Csonkas ønskeliste står at ændre det faktum. Som ny formand for Børnerådet vil hun have øje for alle børn, men et ekstra blik for dem, hvor intet kommer af sig selv.

Hendes egen historie ligger lige for. Agi Csonka, som fylder 60 år 4. august, er barn af flygtninge fra Ungarn. Forældrene kom hertil efter opstanden i 1956, bosatte sig i Ishøj og tog ufaglært arbejde.

Selv fik hun studenterhue og universitetsuddannelse, og siden har de store stillinger afløst hinanden. Lige nu er hun programchef i Villum Fonden med ansvar for børn, unge og science.

Det kan hun takke sin boglige begavelse for: Hun lærte sig selv at læse inden første skoledag.

Men det har også haft betydning, at forældrene lærte hende, at intet er en selvfølge. Kun den, der arbejder hårdt, kommer frem.

Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) udtrykte det på denne måde, da hun 1. juli udpegede den nye formand:

- Agi Csonka har en stærk personlig historie som mønsterbryder. Det vil falde hende helt naturligt at tale børnenes sag.

Selv er Agi Csonka ikke vild med betegnelsen mønsterbryder. Men hun har mærket, hvordan det er at være anderledes, har hun sagt i et interview med Børsen.

- Især da jeg begyndte på universitetet, oplevede jeg, at der er nogle, for hvem rigtig meget er en selvfølge. Selvfølgelig tager man en uddannelse. Selvfølgelig bor man sådan. Selvfølgelig køber man den slags møbler.

- Sådanne selvfølgeligheder har man ikke, når man er barn af flygtninge og har haft en lidt anderledes vej gennem livet.

Agi Csonkas lange cv vidner om, at hun fulgte sine forældres råd om at være arbejdsom.

Hun blev cand.phil. fra Københavns Universitet i 1988 og skrev ph.d. på Institut for Statskundskab og på Stanford University i USA.

Siden har hun haft ansættelse som forsker i blandt andet Socialforskningsinstituttet (SFI) - det nuværende Vive - og som afdelingschef i Rambøll Management og TDC.

Fra 2007 til 2017 havde hun titel af administrerende direktør, først i Danmarks Evalueringsinstitut og fra 2013 i SFI.

Blandt de mange tillidshverv hører alliancen Hjem til Alle, som bekæmper hjemløshed, og Dansk Flygtningehjælp. Begge steder er hun formand.

Agi Csonka har tre voksne sønner. Fødselsdagen fejrer hun i sommerhuset på Bornholm.