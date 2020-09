Hun vandt sin første grand slam som 16-årig

I de følgende år vandt tennistalentet yderligere fire grand slam-titler. Den sidste i 1999, da hun som 18-årig vandt Australian Open for tredje år i træk.

Onsdag fylder den schweiziske tennisspiller 40 år.

Hun kan se tilbage på en karriere, der i en kort periode var yderst succesfuld, men som også blev kort og plaget af skader. I hvert fald som singlespiller.

Med sin højde på 170 centimeter var det ikke den fysiske styrke, der førte schweizeren frem til de i alt fem grand slam-titler.

Hun var derimod kendt for at være en meget klog spiller, der trods sin unge alder havde hjernen som sit ypperste våben.

Martina Hingis' karriere led dog et gevaldigt knæk, da hun som 22-årig måtte holde en længere pause fra tennissporten på grund af en skade. Hun gjorde senere comeback i 2006, hvor hun også vandt et par titler, men tennisstjernen formåede aldrig at komme op på tidligere tiders høje niveau.

I 2007 blev Martina Hingis under Wimbledon afsløret i at have taget kokain.

Hun erklærede sig uskyldig, men det ændrede ikke ved, at tennisspilleren fik to års karantæne fra toptennis. Herefter blev singlekarrieren ikke genoptaget.

Hingis vendte dog senere tilbage som doublespiller, og faktisk var hendes doublekarriere væsentligt mere udbytterig end singlekarrieren.

I alt vandt hun 13 grand slam-titler i double og yderlige syv grand slam-titler i mixed double. Dermed har hun samlet set 25 grand slam-titler på cv'et.