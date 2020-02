Hun vandt prins Henriks fortrolighed

Bodil Cath, som fylder 75 år 8. februar, var i flere end 30 år avisens hofreporter. Det gjorde hun så loyalt, at hun med årene kom tæt på prins Henrik.

Således var Bodil Cath blandt de særligt indbudte til den mindehøjtidelighed, som blev holdt for prinsen i Christiansborg Slotskirke i forbindelse med hans død i februar 2018.

Cathen, som hun bliver kaldt, stammer fra Als, hvor hun fik navnet Bodil Cathrine Nissen. Det ændrede hun til Bodil Cath, da hun blev ansat på B.T.

Men den sønderjyske dialekt bevarede hun, og måske den har medvirket til, at hun ofte fik lokket nogle uventede ord ud af både kongelige og kendte.

Bodil Cath evnede at stille de spørgsmål, som andre journalister fandt for pinlige eller banale, men som de bagefter ikke tøvede med at bruge i deres egne artikler.

Og har kolleger momentvis følt et anstrøg af irritation på en rejse med Bodil Cath, så tæller det på plussiden, at hun er udstyret med en smittende latter og en god portion selvironi.

Det journalistiske højdepunkt nåede hun i 2002, da hun interviewede prins Henrik på vinslottet i Caix. Her fortalte han, at han følte sig kasseret ved ikke at være nummer to efter dronningen.

Den plads tilfaldt kronprins Frederik, senest ved den netop afholdte nytårskur, og det fandt den aldrende prins både ydmygende og forkert.

Det åbenhjertige interview, som prinsen forhåndsgodkendte, blev citeret vidt og bredt - også i udlandet.

Siden indkaldte regentparret til fotosession på Caix, hvor prins Henrik pegede på to skulpturkatte i haven og sagde: "Den ene kalder vi Alley Cat, den anden Bodil Cath".

Efterfølgende har Bodil Cath fortalt, at interviewet blev overfortolket og førte til ondskabsfuld personforfølgelse af prinsgemalen, der blot ville anerkendes som sin kones mand.

Bodil Cath gik på pension i 2008. Året efter udgav hun bogen "Mit liv som Cath. En reporters royale erindringer", hvor hun takker den kongelige familie og skriver, at uden den var hendes liv blevet et helt andet.

Bodil Cath var i 40 år gift med nu afdøde Kjeld Krogsgaard Hansen, som hun kaldte Hr. Hansen.

Sammen fik de datteren Anna-Christine.