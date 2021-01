Hun udråbte forkert Oscar-vinder i stort kiks

Men skuespiller Faye Dunaway skyndte let på sin meduddeler og endte så til sidst med selv at udråbe vinderen af prisen "Bedste Film" ved Oscar-uddelingen i 2017.

- Og prisen for bedste film går til ..., og så stoppede skuespiller og instruktør Warren Beatty sig selv. Der var noget, der ikke passede.

- La La Land, sagde Dunaway.

Der var bare ét problem. "La La Land" havde slet ikke vundet prisen, men en fejl med kortene gjorde, at det var den film, der stod på kortet.

Dermed blev Dunaway centrum for et historisk kiks ved et Oscar-show.

Hele filmholdet bag "La La Land" nåede at stå på scenen, og takketalerne var i gang, før fejlen blev rettet, og den retmæssige vinder "Moonlight" fik overrakt prisen.

Torsdag den 14. januar fylder Faye Dunaway 80 år.

Dunaway og Beatty kunne dog tage revanche i 2018, hvor de igen fik lov at uddele prisen for bedste film ved Oscar-showet. Denne gang til den retmæssige vinder i første forsøg.

Faye Dunaway har selv vundet en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i 1977 for sin rolle i den satiriske komedie "Network".

Hun gjorde sig første gang bemærket i rollen som en anarkistisk gangsterpige i Arthur Penns film "Bonnie and Clyde" fra 1967.

Herefter fulgte en lang række roller. Flere gange blev hun nomineret til blandt andet Oscar-priser.

Der har mange af årene været fuld fart på Dunaways karriere, men også privat. Hun har haft flere kærlighedsforhold, ægteskaber og forlovelser.

Hun er ikke længere gift, men har været det to gange. Først med sangeren Peter Wolf i fem år. Senere med den britiske fotograf Terry O'Neill, med hvem hun har sønnen Liam.

Dunaways mest kendte kærlighedsforhold var dog ikke med en af de mænd, hun var gift med.

Det var med den italienske skuespiller Marcello Mastroianni, som hun mødte under indspilning til en film. De to havde i flere år et forhold og boede endda sammen, selv om Mastroianni stadig var gift.