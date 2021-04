Hun trænger til fri efter 60 år på scenen

For dansktopstjernen, der søndag 4. april fylder 75 år, har valgt at indstille karrieren efter flere års nedtrapning.

60 år på scenen blev det til for Susanne Lana, der nu har brug for fri.

- Jeg trænger virkelig til at holde fri. Prøve at leve et normalt liv. Jeg har aldrig været med til fester hos venner og bekendte, fordi jeg har været ude at spille. Når jeg endelig kan noget, er andre på arbejde,

- Og så har jeg nogle lange natture. To gange har jeg været ved at køre galt, fordi jeg er faldet i søvn over rattet, fortalte hun i november til Billed-Bladet.

Hvad tiden på pension skal bruges på, er Lana ikke i tvivl om. Hun skal pleje sin omgangskreds og bruge tid med hunden.

- Jeg er aldrig sammen med vennerne, hvilket jeg savner meget. Men det får jeg så mere tid til nu, har hun sagt i interview med B.T.

Oprindeligt er sangerinden døbt Susan Lona Pedersen.

Det var, da hun brød igennem på dansktopscenen med nummeret "Hvis tårer var guld" i begyndelsen af 70'erne, at det nye navn, Susanne Lana, blev introduceret.

Sangen blev et stort hit, som dansktopstjernen har sunget til samtlige af sine koncerter i 50 år.

Og hvis tårer rent faktisk var guld, ville Susanne Lana være millionær, har hun lavet sjov med. Lana har nemlig fået knubs af livet.

Det begyndte, da hun som femårig flyttede med familien fra Danmark til Vaxholmen i Sverige for at prøve lykken.

Den brast dog hurtigt, og som syvårig blev Lana og hendes lillebror afleveret på et børnehjem i Sverige. Først tre år senere hentede forældrene dem igen.

I teenageårene købte hun en elguitar og begyndte sammen med en skoleveninde at synge og optræde til skolekoncerter.

Senere dannede hun bandet Sussi og Boblerne, og efterfølgende fik hun et fast job på Fredericia Teater.

Det kostede til gengæld på hjemmefronten. Forældrene ville nemlig ikke acceptere karrieren og slog hånden af datteren.

Også hvad angår mænd, har Susanne Lana været uheldig. Flere gange har hun været i voldelige forhold. Det værste tilfælde var med en mand, hun mødte under optrædener på natklubben Madam Arthur.

I 1987 smadrede han en flaske i hovedet på hende, så hun efterfølgende måtte sys med 56 sting.

De erfaringer har fået hende til at sige, at der ikke skal "flere mænd inden for hendes dør". Selskabet med hunden Felix er nok for Susanne Lana.