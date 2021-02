Hun står midt i sit livs forhandling

I dag er hun formand for et af de største fagforbund i Danmark og samtidig topforhandler ved overenskomstforhandlingerne for de ansatte i kommuner og regioner.

Midt i de første overenskomstforhandlinger som formand for de 565.000 ansatte, der er repræsenteret af Forhandlingsfællesskabet, fylder FOA's formand, Mona Striib, 60 år fredag den 12. februar.

Ansvaret er stort, men det passer Mona Striib godt at stå i front, fortæller hun.

- Det passer godt til mit temperament. Lysten til at tage ansvar og få et fællesskab til at virke er stor hos mig.

Det var samme grundfølelse, der gjorde Mona Striib til tillidsmand for de ufaglærte på Danfoss som bare 18-årig.

- Lysten til at tage ansvar og til at få ændret på det, jeg synes, er uretfærdigt, var der meget tidligt. Det tror jeg ikke, at man beslutter. Det er noget, der sker, siger hun om sin vej ind i fagbevægelsen og mod toppen.

Forhandlingerne denne gang er ikke bare særlige, fordi Mona Striib sidder for bordenden for første gang. Også coronakrisen gør omstændighederne helt specielle.

For Mona Striib øger det kun kampgejsten, at hendes medlemmer, som blandt andet tæller social- og sundhedsansatte og rengøringsassistenter, er nogle af dem, der "virkelig har knoklet" under coronakrisen.

De fortjener mere i løn og gerne en lønstigning i kroner og øre frem for procent, lyder en af hendes kæpheste.

Af de seneste resultater, som Mona Striib har på sit cv, er en række trepartsaftaler med regeringen og arbejdsgiverne. Blandt andet om bedre elevforhold og flere uddannelsespladser og arbejdsvilkår under coronakrisen.

Det var i 1980, hun blev valgt som tillidsrepræsentant for SiD'erne på Danfoss i Kolding.

Efter en årrække som jord- og betonarbejder blev hun ansat i hjemmeplejen i Kolding, da det hårde job stemte dårligt overens med et liv som gravid småbørnsmor. Her blev hun valgt som tillidsmand i 1990.

En post som næstformand og siden formand i FOA Kolding blev til en næstformandspost i FOA i 2004.

Den havde hun i 14 år, før hun overtog posten som forbundsformand efter Dennis Kristensen i 2018. I 2019 blev hun formand for Forhandlingsfællesskabet efter Anders Bondo Christensen.

Fødselsdagen fejres "med snuden i sporet på overenskomstforhandlingerne", fortæller Mona Striib. Et morgenmøde på Teams med en kop kaffe i hånden - og så afsted til forhandlingslokalet.

Mona Striib bor i Frederikssund. Hun har tre voksne børn og tre børnebørn.