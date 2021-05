Hun skulle gøre en forskel for kulturen

Poul Schlüter ville have, at hans nye kulturminister var synlig. Så der stod hun så, i midten på Amalienborg Slotsplads i 1990, da Schlüter præsenterede sin nye regering.

Tidligere kulturministre havde stået lidt diskret i siden, for kulturen - hvad skulle den?

Men det skulle Grethe Rostbøll snart lave om på. Hun skulle være en synlig minister for kulturen. Og det blev hun.

Søndag den 30. maj fylder hun 80 år.

I 1990 stillede Rostbøll op til Folketinget, men blev ikke valgt ind. Alligevel blev hun tilbudt posten som kulturminister af daværende statsminister Poul Schlüter (K).

På trods af at hun blev beskyldt for at koncentrere sig for meget om kulturen til eliten, lagde hun selv vægt på, at eliten og bredden skulle ses som hinandens forudsætninger.

I folkemunde blev hun hurtigt kendt som "Kultur-Grethe". For hun ville kulturen, og hun brugte den.

Det var ikke altid det gode, hun blev omtalt for. Men hun sagde, hvad hun mente. På den måde hun fandt bedst.

- Jeg er vant til at tale og skrive og få mine synspunkter frem. Af natur er jeg offensiv. Men jeg lægger også vægt på, at det, jeg siger, passer til situationen.

- Jeg lægger også vægt på at undgå de politiske klichéer og det fladtrådte sprog. Når man taler om kultur, må der en friskhed til. Mine medarbejdere skriver "fra politisk hold" og "melde ud", og jeg luger det væk, selv om de siger, at så kan det misforstås, sagde hun i 1991 til Berlingske.

Rostbøll sad på posten, indtil regeringen gik af i 1993, og efterfølgende begyndte hun at studere teologi.

I 1996-1998 var hun tilbage på Christiansborg som suppleant.

Teologistudiet var dog langtfra den første uddannelse, Grethe Rostbøll havde givet sig i kast med.

Efter sin studentereksamen læste hun et par år til bygningsingeniør på Danmarks Tekniske Højskole.

Et par år senere blev uddannelsen dog skiftet ud med lærerseminariet i Odense. Her underviste hun sideløbende på Ryslinge Højskole ved Ringe på Fyn.

På højskolen var hun en periode medforstander med sin daværende mand, Torben Rostbøll.

De senere år har Grethe Rostbøll udgivet flere bøger og haft forskellige poster blandt andet som formand for Kunstrådets litterære udvalg.