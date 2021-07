Hun skød sangkarrieren i gang med skandale

Hendes kendte far, den ikoniske franske sanger Serge Gainsbourg, bad sin datter synge med på en af sangene fra sit nye album.

Titlen var "Lemon Incest". Og selv om sangen efter sigende ikke har noget med incest mellem de to at gøre, skabte hele seancen røre i Frankrig.

Serge Gainsbourg var nemlig kendt som en kvindebedårer, der ofte legede med grænser.

Så den provokerende titel og en opsigtsvækkende musikvideo med far og datter på en seng fik alligevel flere franskmænd til at protestere.

Det endte da også med, at han offentligt måtte forsikre nationen om, at det altså ikke var virkeligt.

For Charlotte Gainsbourg var det dog en fin oplevelse at synge med på farens album.

- Det var en meget ren sang om en fars kærlighed til sin datter og en datters kærlighed til sin far.

- Titlen var nok provokerende, men de ord, vi sang, var meget uskyldige. Jeg elsker min far højt, og han elsker mig højt, så det var sådan set bare det, vi sang, har Charlotte Gainsbourg tidligere fortalt i et interview med Magazine om sin skandaleramte sangdebut.

Begge Charlotte Gainsbourgs forældre var kendte ansigter. Moren er den engelske sangerinde og skuespillerinde Jane Birkin, og faren franske Serge Gainsbourg.

Derfor lå den kunstneriske vej også klar for den britisk-franske sanger og skuespillerinde, der onsdag 21. juli fylder 50 år.

Hun udgav sit første album i eget navn, "Charlotte For Ever" (1986). Det var skrevet af hendes far.

Der skulle dog gå 20 år, før hun udkom med endnu et album. Det skyldtes, at hendes far døde, da hun var 19 år.

Hun har tidligere fortalt, at hun "ikke følte, at hun var noget rent musikalsk uden sin far".

I mellemtiden trådte hun ind på skuespillerscenen.

Blandt andet har hun medvirket i Lars von Triers "Antichrist" (2009). For den præstation modtog hun prisen for bedste skuespillerinde ved filmfestivalen i Cannes i 2009.

I 2011 udkom Gainsbourgs femte album. Denne gang havde hun selv ført pennen. Og teksterne var overvejende på fransk.

Det var grænseoverskridende for hende at lave. Men ikke desto mindre en sejr, har hun udtrykt.

Faren var den vigtigste person og musikalske inspiration i hendes liv. Og da han døde, skulle hun finde eget fodfæste.

Endnu en stor tragedie ramte Gainsbourg, da hun i 2013 mistede sin storesøster. Hun døde efter fald fra et vindue på fjerde sal i sin lejlighed i Paris.

Det fik Gainsbourg til at rykke teltpælene op og flytte familien til New York. Selv om hendes hjerte var i Paris, kunne hun ikke bo der længere, fordi det mindede hende om de personer, hun havde mistet. I særdeleshed søsteren.

Charlotte Gainsbourg danner par med den franske instruktør og skuespiller Yvan Attal. De har sammen tre børn.