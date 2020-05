Hun satte sig i taxaen og tog sidesporet

Hun er uddannet skuespiller fra Aarhus Teater. Og siden kom en række roller på film, teater og tv.

I 1994 fik hun en Bodil-statuette for sin præstation i "Sort høst". Men det store landsdækkende gennembrud kom som taxachaufføren Lotte i DR-dramaet "Taxa".

Siden har hun medvirket i "Krøniken", periodedramaet "De forbandede år", musicalopsætningen af Kim Larsens "Midt om natten" og teaterkoncerten "Cohen" om Leonard Cohen - hendes helt store idol.

Alligevel fremhæver hun de store festivaljob med partybandet "Sweethearts", som hun har stået i front for siden starten af 90'erne, som sin karrieres højdepunkt.

- Musik er en forlængelse af livet. Det gør mig glad i låget, og den trøster mig, forklarer Pernille Højmark.

Hun kom til verden på Amager en forårsdag i 1960 og boede i og omkring København, indtil faren en dag resolut rev rødderne op og flyttede ind en betonblok i Grønland.

- Det, ingen vidste, var, at han havde et kæmpe alkoholproblem. Så han gik direkte ind i løvens gab.

- Jeg sad tit fuldstændig forladt. Børn skal ikke føle, at de sidder helt alene på en isflage. Det tager man skade af, siger hun.

Familien flyttede tilbage til Danmark, men faren fandt aldrig indre ro. Forpint tog han senere livet af sig selv, og det efterlod familien med ar på sjælen.

I smeltediglen mellem stærk og skrøbelig ville Pernille Højmark væk. Efter skolen rejste hun til Paris og blev betaget af kunst og litteratur i sin egen søgen efter svar.

En, der giver hendes liv mening, er en 23-årig afghansk flygtningedreng, som hun for to år siden tog til sig som sin egen. Skulle hun række hånden ud, var det også hjertet.

- Han er min søn, og jeg er hans danske mor. "Mu-ar", siger han nærmest efter hver anden sætning.

Ved siden af karrieren som sanger og skuespillerinde har hun en tredje bog på tegnebrættet, og så holder hun foredrag om alkoholisme, stress, svigt og om at rejse sig igen.

- Selv om mine forældre har lavet nogle gedigne svigt, har vi altid følt os elsket. Føler man kærlighed, kan man klare meget. Ellers er det svært at finde kærligheden til sig selv, siger hun.

- Jeg har også følt ansvar for at klare den og vise, at der ér en vej, selv om man er et brændt barn. Det er ikke det værste at have som dogme.