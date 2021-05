Hun pynter verden med sin kunst

Fredag den 21. maj fylder Lin Utzon 75 år.

Hun blev født i 1946 og voksede op i Hellebæk mellem Helsingør og Hornbæk, hvor hun fortsat i dag har sit værksted.

Da hun var 15 år, rykkede familien teltpælene op for at flytte om på den anden side af jordkloden. De slog sig ned i Australien, hvor hun påbegyndte en uddannelse på School of Painters and Sculptors i Sydney.

Som 20-årig var det tid til at rejse hjem til København, hvor hun fortsatte sin uddannelse på Kunsthåndværkerskolen og Margretheskolen.

1978 blev hun tilknyttet Den Kongelige Porcelænsfabrik. Fem år forinden havde hun åbnet værkstedet i Hellebæk.

"Can Lis" er et hus beliggende på Mallorca, som hendes far, den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon, byggede til sin kone Lis og sig selv. Et hus, som Lin en overgang boede i - indtil det blev for meget.

- I perioder blev der ringet på flere gange om dagen af arkitekturinteresserede, der gerne ville se huset, har Lin Utzon sagt i et interview med Berlingske.

- Engang havde mine forældre været ude at køre, og da de kom tilbage til huset, var et helt busselskab ved at blive vist rundt udenfor. Min forældre gik en tur, mens de ventede på at komme ind i deres eget hus.

Lin Utzon har som kunstner arbejdet med mange forskellige materialer og kunstneriske udtryk. Hun har lavet porcelænsserier, scenografi og designet kostumer til Den Kongelige Ballet.

Gennem årene har hun modtaget en lang række udmærkelser fra blandt andet Fabrikant Mads Clausens Fond, Politikens Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Augustinus Fonde og Statens Kunstfond.

I 2011 modtog hun Den Fynske Kulturpris for keramikudstillingen "Lyset og leret".