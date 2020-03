Hun lod det obskure ligge i Storbritannien

Hollywood vandt, og to år senere udkom "Mumien".

For 23 år siden stod Rachel Weisz ved en skillevej. Skulle hun takke ja til et teaterstykke, der stillede hendes lyst til det mærkelige og obskure, eller skulle hun gribe chancen i Hollywood?

Weisz, der 7. marts fylder 50, blev født i 1970 af forældre, der var flygtet til Storbritannien under Anden Verdenskrig. Hendes far er ungarer, og hendes mor er østriger.

Som 14-årig var hun ellers startet som model, men allerede på Cambridge Universitet startede hun et teaterkompagni.

Da hun søgte mod Hollywood, var hun ellers midt i en teaterkarriere, der begyndte at vise potentiale.

I 1994 fik hun sit store gennembrud på de skrå brædder som Gilda i "At Elske" af Noël Coward.

Siden har hun haft roller i flere store produktioner og vundet flere priser for sit skuespil.

I 2006 vandt hun en Oscar for bedste birolle i Fernando Meirelles "The Constant Gardener".

13 år senere var hun nomineret igen for "The Favourite". Her måtte hun dog se sig slået af Regina King.

Rachel Weisz er aktuel med filmen "Black Widow", der har premiere den 24. april.

Hun er gift med Daniel Craig, der har spillet James Bond i de seneste fem film med agent 007.