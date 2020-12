Hun hylder alderdommen

Hun har spillet med i et hav af film og høstet et væld af filmpriser. Den amerikanske skuespillerinde Julianne Moore har i mere end to årtier haft succes på filmlærredet.

Julianne Moore - oprindelig Julie Anne Smith - blev født på en militærkaserne i den amerikanske delstat North Carolina af et forældrepar, hvor faren var militærdommer og moren psykolog.

Moore voksede op med en søster og bror i en tilværelse, hvor familien ofte flyttede fra sted til sted, fordi farens arbejde dikterede det.

Hun var en ivrig læsehest, og netop det var med til at grundlægge hendes interesse for skuespil, har hun senere fortalt.

I en alder af 25 år, og med en bachelor i kunstvidenskab i rygsækken, indtog Moore de mindre Broadway-scener.

Efter nogle år på scenen og medvirken i tv-serier brød Moore igennem i starten af 90'erne i filmene "Flygtningen" og "Short Cuts", som førte til flere store roller i succesfilm som "The Big Lebowski".

Julianne Moore har siden redet på en bølge af succes. Og hun har haft travlt. Listen over store Hollywood-produktioner, som hun har medvirket i, er lang.

De sidste 20 år har hun været med i over 40 film.

Blandt filmene på hendes cv står blandt andet "A Single Man", "The Hours" og "Jeg er stadig Alice" fra 2015.

Netop den film spiller en afgørende rolle for Moore. For sin præstation i filmen vandt hun en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle.

Trods succesen ønsker Moore ikke at ligge under for Hollywoods normer. Hun mener ikke, at man som kvindelig skuespiller skal skjule sin alder.

- Alder handler om rejsen, vi tager. Jeg får ikke botoxbehandlinger, har hun tidligere fortalt.

Julianne Moore er gift med instruktør og producer Bart Freundlich. Sammen har parret teenagerne Caleb og Liv.