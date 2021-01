Hun havde en god dag da vaccinerne rullede ind

Ét er at være et kendt navn blandt læger og sygeplejersker. Noget andet at skulle forklare og til tider forsvare den danske teststrategi til hele landets befolkning.

Som da hun anden juledag i morgenmørket stod klar ved Statens Serum Institut (SSI) på Amager, da en kølebil fra Belgien svingede ind med den første sending vacciner.

Kort efter var kasserne ompakket for at blive kørt ud til plejehjemsbeboere.

Eller da hun 11. januar kunne fortælle, at alle positive testsvar nu kan undersøges for mutationer, herunder den meget smitsomme britiske variant, B117.

Den slags dage hører til de gode for Anne-Marie Vangsted, der fylder 60 år 21. januar.

Hun er direktør i Testcenter Danmark, der består af en række teststationer under danske regioner og et laboratorie på SSI.

Men bølgerne kan også gå højt som i de perioder, hvor indsatsen er blevet kritiseret for at teste for få og have for lange svartider.

I foråret kunne omkring 5000 testes dagligt - i dag over 100.000.

Opbygningen har fyldt stort set alle Anne-Marie Vangsteds vågne timer. Så meget arbejde kræver en god fysik, og derfor skal der være tid til cykelturen mellem hjemmet i Ordrup og SSI - 13 kilometer hver vej.

Men det er vigtigt at huske, at der er tale om et teamwork. Uden engagerede medarbejdere, herunder de mange, som fører podepindene ude i centrene, og de, der arbejder i laboratorierne, kunne det slet ikke lade sig gøre, understreger hun.

Anne-Marie Vangsted er uddannet farmaceut og fik sin ilddåb på SSI med blødersagen.

91 blødere blev i 1980'erne smittet med hiv gennem deres medicin, som blev lavet af blodplasma. Noget, som ingen dengang troede var muligt.

Siden kom hun til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, indtil hun i 2015 blev direktør i den nye Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den blev grundlagt efter flere skandalesager, hvor tilsynet med sundhedsvæsenet havde svigtet.

Efter nogle år på posten blev Anne-Marie Vangsted sendt ud i et stormvejr, da styrelsen blev beskyldt for at være lægefjendsk.

3400 læger underskrev et mistillidsvotum, da de mente, at styrelsen havde svigtet en yngre kvindelig læge fra Svendborg Sygehus ved at politianmelde hende.

Hun blev dømt ved landsretten for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient, som senere døde. Siden frikendte Højesteret hende.

Anne-Marie Vangsted er født og opvokset i Hjørring. Hun rejste til København for at få sin uddannelse, men har sammen med mand og tre voksne børn bevaret kontakten til landsdelen.

De har sommerhus ved Tornby Strand nær Hirtshals.