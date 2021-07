Hun har sagt sit sidste offentligt

Hun nåede knap at blive godkendt til at stille op, før hun 11 dage senere var blevet valgt ind.

Helga Moos havde dog allerede markeret sig i samfundsdebatten og udgivet flere bøger, og derfor var hun et kendt ansigt.

Det var især på ligestillingen, at hun havde markeret sig. Blandt andet havde hun udgivet bogen "Kvindefælder".

Helga Moos, der 26. juli fylder 70 år, er af den generation, hvor kvinden ifølge hende ikke havde samme værdi som manden.

- Dengang var man bare en medarbejdende hustru. Man blev ikke regnet for noget. I banken var der en stol til manden, og så var man bare med som en puddelhund, siger hun.

Det var dog ikke Helga Moos' mand, der bestemte det hele i deres hjem. Hun var i mange år chef for gårdens ægpakkeri. Men når noget var i stykker, oplevede hun også, at hun kaldte på sin mand for hjælp.

Men da hun blev bevidst om det, besluttede hun, at nu skulle det være nok.

Hun ville kunne alt det håndværksmæssige selv. Og hun endte da også med at skrive bogen "Kvinde, kend din værktøjskasse".

Helga Moos sad i Folketinget i syv år, før hendes valgkreds i 2005 blev nedlagt, og hun ikke opnåede genvalg. Herefter besluttede hun, at det var enden på hendes politiske karriere.

I den efterfølgende tid skrev hun bøger og klummer.

Hendes mand var gået på efterløn, og de to besluttede, at husene på deres grund skulle totalrenoveres, så meget blev revet ned.

Kort tid efter blev hendes mand syg med kræft, og et år efter døde han.

Og her stod Helga Moos' med "to huse i ruiner og en dement svigermor". Hun var klar over, at renoveringen måtte hun selv stå for.

- Det tog syv år med det ene hus. Og så blev det så godt, at min ene datter og svigersøn tænkte, at der kunne de jo egentlig godt tænke sig at bo, for min svigermor var der jo ikke mere, siger hun.

I dag mangler hun kun at færdiggøre en enkelt stue. Og så har hun næsten helt på egen hånd renoveret to huse på 200 kvadratmeter. Det er stort set kun kloakering, hun har fået hjælp til.

Indtil for få år siden skrev Helga Moos fast klummer i JydskeVestkysten.

Men nu skal der ikke skrives mere. Og ej heller tales i den offentlige debat.

- Jeg har valgt ikke at være en offentlig person længere, siger hun.

Helga Moos bor på sin mands slægtsgård i Stolbro på Nordals. Hun har fire børn og ti børnebørn.