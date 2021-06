Hun har altid stået på ofrenes side

Den 17. juni fylder hun 75 år.

Anne Birgitte Stürup blev uddannet jurist i 1972 og derpå politifuldmægtig i Gladsaxe. Efter et par andre stillinger i politiet blev hun i 1990 ansat hos Statsadvokaten i København, hvor hun i mange år var senioranklager indtil pensionen i 2017.

De voldsomme straffesager har været gennemgående i hendes virke, og det er ikke en tilfældighed, forklarede hun i 2018 til Dagbladenes Bureau.

Nogen skulle jo tage de sager, konstaterede hun, men fortalte også, at de pårørendes retsfølelse er vigtig.

- Jeg ville jo gerne have, at ofrene - eller deres efterladte - fik indtryk af, at nogen tog sig af det, de havde været udsat for.

- I drabssagerne var det vigtigt for mig, at den afdøde ikke bare var en krop på et obduktionsbord, men et rigtig levende menneske, som nogen havde taget livet af.

Mange af de sager, Anne Birgitte Stürup har været involveret i, fik stor opmærksomhed i offentligheden på grund af deres karakter.

Mest kendt er sagen mod Marcel Lychau Hansen, der bedst er kendt som Amagermanden. Han endte med at få livstid.

Hun blander sig også gerne i den offentlige debat. Hun har eksempelvis udtalt sig i diskussionen om, hvorvidt hash skal legaliseres eller ej - hun er for - og også i diskussionen om en samtykkelov har Anne Birgitte Stürup givet sit besyv med.

Trods pensionen har hun ikke lænet sig tilbage. i 2018 udgav hun bogen "På ofrenes side - en anklager fortæller", ligesom hun kan bookes til foredrag.