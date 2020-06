Hun har aldrig villet være noget andet

26. juni fylder hun 70 år, og de har stort set alle været fyldt med passionen for faget.

- Jeg har aldrig aldrig villet være noget andet, har Gun-Britt Zeller sagt i et interview med Berlingske.

Modstand var der ellers nok af i barndommens Aalborg, for hendes mor mente, at det var pinligt ikke at stile højere. Hun var selv i restaurationsbranchen.

Men datteren holdt fast, kom i lære som 13-årig og rejste som færdiguddannet i slutningen af 1960'erne til København for at blive ansat hos Helmersen på Strøget.

Hun lærte Margit og Erik Brandt at kende og blev en af de frisører, som modeskaberne brugte. Senere lavede hun modeserier med designer Ivan Grundahl og smykkedesigneren Gerda Lynggaard.

Men det var især mødet med den britiske stjernefrisør Vidal Sassoon, der gjorde indtryk. Han lever ikke længere, men fire gange om året rejser Gun-Britt Zeller til London for at blive undervist på Vidal Sassoon Academy.

De nye færdigheder giver hun videre til sine medarbejdere, men også til frisører fra andre steder i landet, der kommer på kursus, en såkaldt masterclass, i salonen i Ny Østergade i København.

Hendes eget hår er langt og hvidt, for sådan har hun bestemt, at det skal være. Der er ingen grund til at blive korthåret med alderen eller for den sags skyld skjule den naturlige farve.

- Der er stadig nogen, som synes, at når man når en vis alder, så kan man ikke have langt hår, men mange ser bedre ud, hvis de lige twister deres type lidt. Og gråt hår behøver ikke at signalere, at man er gammel, som man var "gammel" for 50 år siden, har hun sagt til Berlingske.

Gun-Britt Zeller er gift med skuespiller Torben Zeller. De har ingen børn sammen, men hun har en søn fra et tidligere forhold. Til efteråret skal hun være farmor for første gang.

Gun-Britt var ikke alene om at trodse sin mor. Hendes halvsøstre er også frisører - tilmed udlært hos storesøster.

Fødselsdagen skulle have været fejret med en fest. Den er som meget andet denne sommer aflyst, og i stedet tilbringer fødselaren dagen i salonen - med at klippe.