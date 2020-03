Hun gjorde kamp mod madspild til folkesag

I 1993 flyttede hun til Danmark med sin fysikermor, som havde fået arbejde på DTU. Forældrene var nu skilt. Og da Selina Juuls bedstemor døde, røg al kontakt med Rusland, så hun nu føler sig 100 procent dansk, fortalte hun i 2014 til Samvirke.

Hun er uddannet grafisk designer, men bruger langt det meste af sin tid på det frivillige arbejde for at mindske spild af mad. Lørdag 7. marts runder hun 40 år.

Hendes kamp mod madspild har vundet gehør langt ind i ministerkontorerne, og Selina Juul er hyppig deltager på højtprofilerede internationale konferencer om fattigdom og udvikling.

Over 800 millioner mennesker på kloden må hver dag gå sultne i seng, samtidig med at en tredjedel af verdens fødevareproduktion går tabt eller smides ud.

I Danmark kasserer vi hvert år cirka 715.000 ton mad. Husholdninger står for den største andel, 36 procent. På andenpladsen er detailhandlen med 23 procent.

I 2008 stiftede Selina Juul forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, og siden er det gået over stok og sten for at nedbringe madspildet - til gavn for såvel hjemløse som miljø og klima.

Selina Juul og hendes medfrivillige har udviklet en app og et it-system, der formidler gratis overskudsmad fra producenter, supermarkeder, bagerier og restauranter til hjemløse.

- Jeg har altid været lidt utålmodig. Jeg vil gerne se resultater, og jeg vil gerne se verden forandre sig. Jeg kører med 800 kilometer i timen, og jeg opnår også en del. Men jeg skal til at passe på mig selv. Mit nytårsforsæt er at gå i seng før klokken tre, sagde hun i 2014 til Samvirke.

Selina Juul blev tildelt Nordisk Råds Natur- og Miljøpris i 2013, og i 2014 blev hun kåret til "Årets Dansker".