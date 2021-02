Hun fik succes side om side med Beyoncé

Destiny's Child er den bedst sælgende pigegruppe nogensinde ifølge World Music Awards og Sony BMG.

Torsdag den 11. februar fylder Kelly Rowland 40 år.

Rowland og Beyoncé er næsten vokset op som søstre, fordi Rowland flyttede ind hos Beyoncés familie som niårig.

Det skete på grund af uro og vold i Rowlands hjem.

- Vi voksede op i den samme branche. Vi har delt op- og nedture, og vi er tættere end nogensinde, har Rowland tidligere fortalt om relationen.

Destiny's Child eksisterede fra 1990'erne til 2006. I begyndelsen af 00'erne holdt gruppen dog en pause på nogle år for at arbejde på soloprojekter.

Det var i den periode, at Beyoncé fik stor succes med sine egne projekter.

Og det gjorde det svært at arbejde så tæt sammen med Beyoncé, har Rowland udtalt i talentprogrammet "The Voice Australia".

Da en af deltagerne, hun skulle coache, fortalte om sin frygt for at blive overskygget af sin ældre bror, fortalte Rowland:

- Jeg kender den følelse. Kan du forestille dig, hvordan det er at være i gruppe med Beyoncé? Jeg nedgjorde mig selv.

Rowland fortalte, at det tætte samarbejde med Beyoncé konstant fik hende til at tvivle på sine egne valg.

- Kan jeg nu bære denne kjole, eller vil de sige, at det er som B (Beyoncé, red)? Jeg kan ikke lave sådan en sang, fordi den lyder for meget som B. De sammenligner alligevel.

Rowland har udtrykt, at "det at have en mere berømt bandkammerat var elefanten i rummet i et helt årti".

Under et show i Barcelona i Spanien i 2006 meddelte Destiny's Child de knap 16.000 fremmødte fans, at gruppen nu ville stoppe "efter mange gode år".

Ud over sin store succes som sanger i Destiny's Child har Rowland optaget flere soloalbummer, haft en række roller og været dommer i flere talentkonkurrencer.

Kelly Rowland er netop blevet mor til sit andet barn i januar. Udover den nyfødte søn har hun også sønnen Titan Jewell på seks år med sin mand Tim Weatherspoon.

De to blev gift i 2014, og beslutningen om at få endnu et barn blev taget under coronanedlukningen i 2020, da parret var i hjemmekarantæne.