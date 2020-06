Hun fik en invitation fra Elvis - men afslog

Hun voksede op i en musikalsk familie i Michigan, og hendes far havde sit eget jazzband, The Art Quatro Trio.

Det var nok ikke tilfældigt, at Susan Kay Quatro - bedre kendt som Suzi Quatro - kom til at gøre musik til sin levevej.

I en tidlig alder blev Quatro da også en del af bandet, hvor hun spillede trommer.

Men det var, da hun som 14-årig kom med i sin søsters pigeband, The Pleasure Seekers, at hun som forsanger og bassist begyndte at turnere og udgive singler.

Under et af bandets koncerter blev hun spottet af en producer, som tilbød hende en solokontrakt.

I 1971 fløj hun til England, og det skulle vise sig at blive starten på hendes verdensberømmelse.

To år senere udkom hun med monsterhittet "Can the Can", som gik ind på en førsteplads i flere lande og solgte 2,5 millioner eksemplarer verden over.

Fra 1973 til 1980 lå hun nummer et på de britiske hitlister i hele 101 uger.

Derudover har hun blandt andet med hits som "Mama's Boy" og "The Wild One" siden solgt over 55 millioner plader.

Sangerinden har gennem sin karriere fundet stor inspiration i kongen af rock'n'roll, Elvis Presley.

I 1974 inviterede "The King" hende endda hende hjem til sig selv i sit berømte hjem, Graceland, men hun afslog invitationen.

Det blev først 35 år senere, hun kom til at besøge hjemmet i Memphis for at optage et radioprogram, som markerede rocklegendens 75-års fødselsdag.

- Jeg var mange gange i tårer, da jeg fulgte i fodsporene af Elvis Presley, som var og er grunden til, jeg gør det, jeg gør, sagde hun i programmet.

Suzi Quatro var også med til at åbne det danske Elvis-museum Graceland Randers i 2011. Det har i dag skiftet navn til Memphis Mansion.

Det er planen, at sangerinden og bassisten igen skal gæste Danmark den 19. september med en koncert i Fuglsøcentret i byen Knebel på Djursland, hvis coronaen tillader det.