Hun fandt sin sjæleven på scenen

- Jeg synes, jeg står et megaprivilegeret sted. Jeg har en familie, jeg elsker, min mand og nogle dejlige børn, som er glade og trygge, og det betyder alt for mig.

Det giver ikke mening at føle sig firkantet, når verden er rund.

- Og så føler jeg, at jeg har været med til at skabe en platform til at komme ud med det, jeg har på hjerte.

Louise Mieritz kom til verden på den sidste dag i april 1971.

Som lille underholdt hun familien hjemme på stuegulvet.

På en sommerkoloni blev hun bevidst om, hvad det egentlig handlede om.

- Jeg mærkede, at jeg var inde i en kollektiv kontekst af at fortælle historier. Det var følelsen af frihed, fortæller hun.

- Senere er jeg kommet frem til, at det handler om, at jeg føler mig mindre ensom, når jeg fortæller historier, for historier binder os sammen.

Louise Mieritz blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1994 og var siden med til at stifte satiregruppen "Emmas Dilemma".

Den første store rolle fik hun i en af verdens første teaterkoncerter, nemlig en historie fortalt gennem Gasolins numre.

- Jeg ville gøre alt, hvad de sagde. "Klip dig skaldet", og det gjorde jeg, selv om vi ikke vidste, om der ville komme nogen.

- Men det gjorde der, og vi var - vil jeg være så fræk at sige - med til at skrive teaterhistorie.

Senere var Louise Mieritz også med til at skrive filmhistorie, da hun i 2000 medvirkede i Lars von Triers "Idioterne".

Året efter trådte hun ind i manegen i Søren Østergaards Zirkus Nemo, og det blev åbningen til et nyt univers.

- Søren er så til stede i momentet, og det tog tid for en kontrolfreak som mig at vide, at guldet ligger i mellemrummene, hvor man ikke kan kontrollere tingene.

Louise Mieritz har også medvirket i den romantiske komedie "Den store dag" og i DR-dramaerne "Lykke", "Arvingerne" og "1864".

I 2007 medvirkede hun i stykket "Kvindernes hævn" over for blandt andre Ditte Hansen.

Der opstod øjeblikkelig kunstnerisk kemi, der blev begyndelsen på deres professionelle parløb.

Sammen står de bag det selvbetitlede univers, "Ditte & Louise", som fik premiere på DR i 2015 og efter to sæsoner blev til en spillefilm.

To år i træk blev den kåret til Årets Korte Tv-serie ved Robert-uddelingen. Louise Mieritz fik i 2017 også prisen som Årets Kvindelige Hovedrolle i tv-serie-kategorien.

Hvor Ditte Hansen er hendes professionelle sjæleven, er filmfotografen Manuel Claro hendes private kærlighed.

De fandt sammen efter en branchefest. Fem uger efter blev hun gravid, og i januar 2009 kom parrets søn til verden.

- Det var sådan, som det skulle være, for jeg vidste bare, at det skulle være Manuel. Med ham fik jeg følelsen af at komme hjem - sådan som jeg også havde det, da jeg mødte Ditte.