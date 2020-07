Hun faldt i sukkerskålen som lille

Men der er ikke meget sukkersødt over vejen dertil for den kendte konditor, der runder 50 år den 20. juli.

- Noget er gået skidegodt, andet mindre, præcis som livet er. Når det er sagt, er jeg et godt sted i livet. Følger man sit hjerte, tror jeg ikke, man sidder tilbage og føler sig gammel. Sådan har jeg det i hvert fald.

- Jeg har prøvet alt muligt, set alt muligt, hørt alt muligt, siet noget fra og valgt noget til, og det har gjort mig afklaret. Så der er ikke noget at frygte ved at blive ældre. Eller jo - kun hvis man ikke føler, at man har fået noget ud af livet.

Mette Blomsterberg er født og opvokset i Helsingør af forældre, som begge var selvstændige, sammen med sine tre storebrødre.

Trods forældrenes travle liv blev der sat hjemmelavet mad på bordet hver dag, så det var allerede der, passionen blev lagt - eller skulle man snarere sige bagt.

Mens mange andre i skolen ikke anede, hvad de skulle være, når de blev store, stod det klart for Mette Blomsterberg.

Hun var i erhvervspraktik som sosu-assistent, laborant og blomsterbinder, men det var i køkkenet, hun fandt opskriften på sin fremtid.

I 1990 blev Mette Blomsterberg udlært konditor fra Kransekagehuset i København og kom derefter ind på Den Kongelige Skydebane Sølyst som chefkonditor.

Efter fem år slog hun dørene op til sit eget sted som forpagter af Ny Carlsberg Glyptotekets café. Samme år delte hun første gang ud af sin passion på tv som gæst i "Meyers Køkken" og "Go' Morgen Danmark".

- Jeg har altid elsket at formidle. "Tænk nu, hvis jeg kunne få dig til at blive bare lidt bedre i køkkenet". Den tanke har fyldt mig op lige siden. Jeg bliver så glad, hver gang folk fortæller, at de har prøvet opskrifter eller teknikker af.

Hun har lært fra sig i programmer som "Det søde liv", "Price & Blomsterberg" og "Kongerigets kager" og været dommer i "Den store bagedyst" og vært på "Sukkertoppen".

Derudover har hun sin egen serie af køkken- og bageudstyr, holder foredrag og har netop færdiggjort sin 11. bog.

- Jeg slapper af i køkkenet, uanset hvor travlt jeg har. Mit køkken er min psykolog, og sådan har det altid været.

Det er præcis 30 år siden, at hun blev udlært konditor, og så fylder hun som bekendt 50 år.

En alder, som ifølge den kendte kageconnaisseur passer "skidegodt".

- Jeg ser det ikke som nogen skillelinje, Jeg vil stadigvæk være et fjollehoved, mor med stort M og elske mit arbejde. Og så har jeg altid været meget realistisk omkring det at blive ældre.

- Jeg har store, voksne børn, jeg er glad, vi er alle sunde og raske, vi bor dejligt og har prøvet mærkelige og sjove ting i livet.

- Der er en tid til alting, og hvis livet ikke havde udviklet sig, havde jeg jo fejlet. Så alt er jo i virkeligheden, sådan som det skal være.

Privat er hun på 23. år gift med Henrik Jæger Blomsterberg, og sammen har parret døtrene Maja og Laura.