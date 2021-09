Hun-djævlen med den skarpe pen fylder 90

Bestselleren blev filmatiseret med Meryl Streep og Roseanne Barr. Den var med til at tegne den feministiske litteratur i 1980'erne og frem.

Det på trods af, at Weldon, hvis djærve humor ikke skåner nogen, jævnligt selv har været på kollisionskurs med førende feministiske debattører, fordi hun insisterer på sine egne udlægninger af kvindesagen, herunder at lade mænd være mænd.

Undervejs har hun udgivet omkring 45 ofte populære romaner og novellesamlinger, der især kredser om kvinders liv og vilkår.

Hendes seneste roman, "En hun-djævels død" fra 2019 - en opfølgning på hendes gamle hit - fik dog stryg af kritikerne.

Fay Weldon er født i Storbritannien, men opvokset i New Zealand. Efter forældrenes skilsmisse vendte hun med moren tilbage til Storbritannien. Her studerede hun psykologi og økonomi på universitetet St. Andrews i Skotland.

Studierne måtte dog afbrydes, da hun vendte tilbage til London for at føde en søn. Kort efter var hun kortvarigt gift med en 25 år ældre skolelærer.

For at forsørge sig selv og sønnen begyndte hun at arbejde i reklamebranchen. Med flair for mundrette slogans som "Vodka gets you drunker quicker".

Siden giftede hun sig med jazzmusikeren Ron Weldon. De fik tre sønner, og under en af graviditeterne begyndte hun på forfatteriet.

Hendes første roman, "The Fat Woman's Joke", kom i 1967 som startskud på en glorværdig karriere. Blandt hendes mest kendte værker er "Praxis" og "Støvbold". Sit eget liv har hun beskrevet i selvbiografierne "Auto da Fay" og "Mandefælden".

For nogle år siden skrev hun sammen med den danske forfatter Maise Njor samtalebogen "Livet for let øvede". Her udveksler de to kvinder fra hver deres generation og geografi erfaringer om feminisme, mænd og arbejde med en ægte kemi, der mærkes i bogen.

Weldon er ivrig samfundsdebattør og en skarp kritiker af islam og valgte i en moden alder at blive døbt.

Hun bor i Somerset i England med sin 20 år yngre mand, forfatteren Nick Fox, som hun mødte, da hun var 61.

Lige inden havde hendes mand gennem 30 år forladt hende for en yngre model. Angiveligt blandt andet fordi hans venner var begyndt at kalde ham Mrs. Weldon.

Blandt megen anden hæder har hun modtaget den fornemme britiske orden Commander of the British Empire.