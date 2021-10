Hun deltog i dansk politik på alle niveauer

Birgitte Josefsen kan være god at spørge, hvis man har brug for at vide, hvordan dansk politik hænger sammen. Hun har nemlig været med i både landspolitik, regionalpolitik og kommunalpolitik.

Sideløbende sad hun i byrådet i Brønderslev Kommune fra 1998 til 2009.

Birgitte Josefsen var også medlem af Nordjyllands Amtsråd fra 1994 til 2005, og efter kommunalreformen var hun medlem af regionsrådet i Region Nordjylland fra 2010 til 2013.

I sidstnævnte periode var hun tillige medlem af Danske Regioners bestyrelse.

Birgitte Josefsen var i nogle år sundhedsordfører for Venstre, hvor hun i en vis udstrækning kunne trække på sin egen faglige erfaring som sygeplejerske.

I november 2007 bad Danske Regioner om mere tid og flere penge til at behandle børn og unge for psykiske lidelser og bringe ventelisterne ned, inden en ny garanti på området skulle træde i kraft fra begyndelsen af 2008.

- Det er lidt sent at vågne op, når der er halvanden måned til, det skal begynde. Den opgave skulle regionerne have sat fokus på for længe siden, og de har haft tid nok til det.

- Partierne bag aftalen overvejede, om det skulle træde i kraft allerede sidste år, men det blev udskudt til i år netop for at give regionerne tid, sagde Birgitte Josefsen dengang.

I 2009 måtte hun sammen med partifællen Preben Rudiengaard indkassere en verbal røffel fra Venstres daværende politiske ordfører, Inger Støjberg.

Årsagen var, at duoen Josefsen-Rudiengaard sammen med Dansk Folkepartis Liselott Blixt havde kritiseret daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) for at mangle visioner for sundhedsvæsenet.

Angrebet på en minister fra regeringspartneren De Konservative faldt ikke i god jord i Venstres top.

- Det er helt urimeligt at angribe Jakob Axel Nielsen, som gør det rigtig godt, sagde Inger Støjberg og sagde samtidig, at "de skal nok få klar besked om, at det her er helt utilstedeligt".

I oktober 2012 meddelte Birgitte Josefsen, at hun ikke ville genopstille ved næste folketingsvalg, og i juni 2015 udtrådte hun af Folketinget efter valget, hvor Venstre vandt regeringsmagten tilbage.

Birgitte Josefsen er gift og har to børn.