Hun blev kendt som Søs fra "Nikolaj og Julie"

Therese Glahn har et stort talent for skuespil. Det har hun vist både på de skrå brædder og på det store filmlærred.

14. juli fylder hun 50 år.

Med tilbuddet om at spille Søs i den tv-serie, der senere skulle blive et kæmpe tv-hit, skulle hun træffe et valg om enten at takke ja, eller tage til Frankrig som danser og koreograf.

- Det var første gang, hvor jeg virkelig skulle sætte mig ned og tænke: Okay du kan gå den eller den anden vej.

- Du kan gå kunstnervejen i Paris, som vil føre alle mulige fantastiske steder hen, eller du kan sige ja til denne her rolle og virkelig få lov til at dykke ned i det at arbejde med en gennemgående figur, siger hun.

Valget faldt som bekendt på "Nikolaj og Julie", og Therese Glahn blev for alvor et velkendt navn blandt danskerne.

Ikke nok med at 1,5 millioner i gennemsnit så med, så hentede serien også en International Emmy Award hjem i 2003.

Siden hen har Glahn medvirket i tv-serier som "Mercur", "Lykke" og "Nynne".

Inden for danseverdenen har hun også haft stor succes.

I 1992 blev hun færdiguddannet som danser ved London Comtemporary Dance School i 1992. På det tidspunkt var skolen en af de bedste i Europa inden for moderne dans.

- Jeg havde virkelig behov for bare at være mig helt indefra og ud, og det kunne jeg være igennem dansen, siger hun.

Derudover har hun har medvirket i et hav af danseforestillinger både i Danmark og i udlandet.

I dag arbejder hun primært som skuespiller, men hun har aldrig sluppet dansen, fortæller hun.

- Jeg er stadig danser i mit hjerte og i min krop. Igennem alle årene har jeg holdt det ved lige, og jeg kan slet ikke undvære at bevæge mig.

Sommeren over optager hun sæson to af krimiserien "Sommerdahl". Første sæson blev vist på TV2 Charlie og havde Peter Mygind i hovedrollen.

Faktisk vil hun på sin fødselsdag også være på optagelse, mens selve fejringen vil finde sted i august, fortæller hun.