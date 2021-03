Hun afbrød karrieren for at passe sin søn

Birthe Wilke blev dog for alvor et ikon, da hun var med i Det Europæiske Melodi Grand Prix i 1957. Det var første gang, Danmark deltog.

Her optrådte hun sammen med Gustav Winckler med sangen "Skibet skal sejle i nat". Efter sangen kyssede de to, i hvad der senere er blevet beskrevet som "32 lange og saftige sekunder".

Kameramanden, der skulle afbryde kysset, blev opslugt af de to sangere og glemte simpelthen at række en hånd i vejret for at signalere, at de måtte stoppe. Sangen kom på en tredjeplads.

Fredag den 19. marts fylder grandprix-prinsessen 85 år.

Wilke begyndte allerede som teenager at synge og vandt i 1951 en talentkonkurrence i National Scala i København.

Hun slog for alvor igennem i 1955 med "Den gamle gartners sang", som hun sammen med den kongelige operasanger Mogens Wedell lancerede i Volmer Sørensens radioudsendelse "Hver anden lørdag".

Et par år senere optrådte hun også i Tyskland.

To år efter sin europæiske grandprix-debut var Wilke igen at opleve i grandprix-regi. Her vandt hun det danske melodigrandprix med sangen "Uh, jeg ville ønske, jeg var dig".

Men i midten af 1960'erne trak den succesrige Wilke sig tilbage, da hendes søn blev født med misdannede arme.

Det skyldtes det omdiskuterede stof thalidomid, der var i nogle piller, som Wilke havde taget mod flyskræk.

Hun trak sig derfor fra sangverdenen for at passe sin søn.

Birthe Wilke arbejdede derefter som stenograf i Handelsbanken og som læge- og advokatsekretær.

De seneste år har hun været en anerkendt foredragsholder, hvor hun har fortalt om sit liv og virke.