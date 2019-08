Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har en stor opgave i at skaffe ikke bare arbejdskraft til erhvervslivet men også til det offentlige i de kommende år. Erhvervslivet skeler mod udlandet, men Hummelgaard vil fokusere på at få de sidste arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet.

Hummelgaard vil vække socialdemokratisk drøm

Trods en offentlig sektor og et erhvervsliv, der skriger på hænder, er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skeptisk over at åbne døren til udlandet.

Udviklingen har længe fået erhvervslivet til at råbe op om mangel på arbejdskraft. Og i større og større grad har kommuner og regioner fået svært ved at finde hænder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her