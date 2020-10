Hummelgaard om pensionsforhandlinger: Ser lovende ud

- Det, jeg lytter mig frem til, er, at et flertal af Folketingets partier både deler ambitionen og problemformuleringen. Og nu handler det bare om at få alle brikkerne til at falde på plads, siger ministeren.

Da Folketinget åbnede for et år siden, havde Hummelgaard regnet med, at han et år efter havde lukket en aftale om tidligere pension, der var Socialdemokratiets store mærkesag i forbindelse med 2019-valget.

- Det havde jeg et håb om, men så kom der desværre en coronakrise i vejen, siger Hummelgaard.

- Vi havde forberedt at have fremlagt vores udspil lige efter overenskomstforhandlingerne tilbage i foråret. Det, der så skete, var, at coronakrisen satte en brat stopper for det. Så vi måtte bruge alle vores kræfter på at håndtere økonomien.

- Men nu er vi så langt, så vi har fremlagt et rigtig stærkt udspil, som viser, at dem med de længste og hårdeste arbejdsliv kan få en mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage, end sådan en som mig selv, der er begyndt sent på arbejdsmarkedet, har en lang uddannelse og har haft høje lønninger, siger Hummelgaard.

Både SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i forhandlingerne krævet af regeringen, at flere personer skal have mulighed for tidlig tilbagetrækning.

Men det ser ud til at blive meget dyrt at udvide regeringens ordning. Derfor foreslår DF i stedet at udvide ordningen for seniorpension. Den blev indgået mellem de borgerlige partier og De Radikale kort før valget sidste år.

Når parterne er tæt på at indgå en aftale, er forventningen, at Venstre og De Radikale får mulighed for at nikke ja eller nej til den aftale, der er.